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В Счетной палате заявили о росте госдолга Украины на 347 млрд грн
17:18 24.11.2020 |
За 3 квартала 2020 года Государственный долг Украины вырос на 347 млрд грн. Основная причина - девальвация гривны. Об этом сообщили в пресс-службе Счетной палаты, передает УНН.
"В январе-сентябре 2020 года общий объем государственного и гарантированного государством долга увеличился на 347 млрд грн, или 17% - до 2,3 трлн гривен. Увеличение долга вызвано в основном девальвацией гривны к иностранным валютам, в которых номинирован долг", - говорится в сообщении.
По словам председателя Счетной палаты Валерия Пацкана, затраты на выполнение долговых обязательств по государственному и гарантированному государством долгом, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились до 433 млрд грн и составили 36% проведенных в январе-сентябре 2020 года расходов государственного бюджета. Это уменьшило финансовые возможности для реализации других бюджетных программ.
Специалист отметил, что только на обслуживание государственного долга было направлено 13% доходов государственного бюджета.
Отметим, что по оценке Счетной палаты, ожидаемый объем расходов на погашение государственного долга в 2020 году на 32 млрд грн превысит план на год.
Пацкан также подчеркнул, что Бюджет-2020 выполнялся в условиях: большего, чем учтено при определении показателей государственного бюджета на этот год, уменьшения реального ВВП, который, по уточненной оценке Счетной палаты, составил 5,5%; значительно большего, чем прогнозировалось, сокращение импорта; прочного прогнозного среднего обменного курса гривны; менее прогнозного роста цен.
"Низкое качество макроэкономического прогноза привело к недопоступления 76 млрд грн доходов государственного бюджета и одновременно уменьшению расходов на погашение и обслуживание долга и некоторых расходов на 30 млрд гривен", - отметили в Счетной палате.
Добавим, что по итогам октября, из-за погашения долгов государства, в том числе и внешних, и поддержки гривны, международные резервы Украины сократились за месяц на 1,5% и составили 26,1 млрд долл.
Напомним, что согласно прогнозу НБУ, государственный и гарантированный государством долг в 2020 году возрастет до 63% ВВП.
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