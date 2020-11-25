Украина присоединится к европейской системе авиасборов

Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) сегодня, 24 ноября, одобрила техническую интеграцию Украины в Совместную систему маршрутных сборов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух»).

Также для Украины установлен размер маршрутных сборов за аэронавигационное обслуживание на 2021 год - в воздушном пространстве над территорией страны и отдельно - в части международного воздушного пространства над открытым морем (Green Zone), где ответственность за обслуживание воздушного движения делегирована Украине международным сообществом.

Эту же информацию подтвердил и министр инфрастрктуры Владислав Криклий.

Руководитель «Украэроруха» Андрей Ярмак подчеркнул, что интеграция Украины в эту систему позволит адаптировать украинскую аэронавигацию к европейским стандартам.

«Завершение важного этапа евроинтеграционных процессов в области аэронавигации дает Украине весомое преимущество: позволит внедрить европейскую систему формирования и взимания платы за аэронавигационные услуги», - цитирует пресс-служба слова Ярмака.

Отмечается, что среди преимуществ завершения технической интеграции - ежегодный перерасчет ставок платы за аэронавигационное обслуживание и установка актуальных ставок 1 января каждого года с целью полного покрытия расходов на обеспечение услуг.

Полная техническая интеграция Украины в Совместную систему маршрутных сборов Евроконтроля предусматривает также повышение эффективности консультаций с авиакомпаниями относительно национальной базы расходов и инвестиционных проектов.

Кроме этого, обработка выставленных Евроконтролем счетов за аэронавигацию от имени Украины обеспечит почти 100-процентную их оплату авиакомпаниями.

Согласно сообщению, утверждение двух отдельных ставок маршрутных сборов дает также новые потенциальные возможности привлекать дополнительный транзитный трафик над Черным морем.

«Этому будет способствовать установление отдельной зоны с уменьшенной ставкой вместе с принятыми положительными решениями мировых регуляторов по безопасности авиации EASA и FAA по пересмотру запрещенных зон для выполнения полетов в украинском воздушном пространстве», - сказано в сообщении.

Сообщается, что Евроконтроль подтвердил техническую готовность к дифференциальному взиманию платы за аэронавигационное обслуживание уже с апреля-июня 2021 года.

Ярмак подчеркнул, что теперь Украине нужно адаптировать свое законодательство к требованиям Евроконтроля.