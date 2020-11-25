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Украина присоединится к европейской системе авиасборов
16:58 24.11.2020 |
Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) сегодня, 24 ноября, одобрила техническую интеграцию Украины в Совместную систему маршрутных сборов.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух»).
Также для Украины установлен размер маршрутных сборов за аэронавигационное обслуживание на 2021 год - в воздушном пространстве над территорией страны и отдельно - в части международного воздушного пространства над открытым морем (Green Zone), где ответственность за обслуживание воздушного движения делегирована Украине международным сообществом.
Эту же информацию подтвердил и министр инфрастрктуры Владислав Криклий.
Руководитель «Украэроруха» Андрей Ярмак подчеркнул, что интеграция Украины в эту систему позволит адаптировать украинскую аэронавигацию к европейским стандартам.
«Завершение важного этапа евроинтеграционных процессов в области аэронавигации дает Украине весомое преимущество: позволит внедрить европейскую систему формирования и взимания платы за аэронавигационные услуги», - цитирует пресс-служба слова Ярмака.
Отмечается, что среди преимуществ завершения технической интеграции - ежегодный перерасчет ставок платы за аэронавигационное обслуживание и установка актуальных ставок 1 января каждого года с целью полного покрытия расходов на обеспечение услуг.
Полная техническая интеграция Украины в Совместную систему маршрутных сборов Евроконтроля предусматривает также повышение эффективности консультаций с авиакомпаниями относительно национальной базы расходов и инвестиционных проектов.
Кроме этого, обработка выставленных Евроконтролем счетов за аэронавигацию от имени Украины обеспечит почти 100-процентную их оплату авиакомпаниями.
Согласно сообщению, утверждение двух отдельных ставок маршрутных сборов дает также новые потенциальные возможности привлекать дополнительный транзитный трафик над Черным морем.
«Этому будет способствовать установление отдельной зоны с уменьшенной ставкой вместе с принятыми положительными решениями мировых регуляторов по безопасности авиации EASA и FAA по пересмотру запрещенных зон для выполнения полетов в украинском воздушном пространстве», - сказано в сообщении.
Сообщается, что Евроконтроль подтвердил техническую готовность к дифференциальному взиманию платы за аэронавигационное обслуживание уже с апреля-июня 2021 года.
Ярмак подчеркнул, что теперь Украине нужно адаптировать свое законодательство к требованиям Евроконтроля.
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