Загородные дома под Новый год могут подорожать в шесть раз из-за «ресторанного» локдауна

Мыкола Олиярнык / UBR.ua

С карантином выходного дня вопрос о том, в каком ресторане отмечать Новый год, слегка "подвис". Даже такой альтернативный вариант, как снять квартиру или дом на несколько дней, пока не слишком прельщает наших соотечественников.

И это при том, что в предыдущие года под конец ноября было практически нереально арендовать хоть какое-то жилье на новогодние праздники.

Рестораны ждут окончания - или послабления - карантина

Директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова рассказала, что большинство ресторанов вообще не планируют Новый год.

Она поделилась неофициальной информацией о введении то ли с 15 декабря, то ли с 30 декабря полного локдауна. Принимать бронь и брать депозиты в таких условиях нецелесообразно, подчеркнула Ольга Насонова.

По ее словам, сейчас есть "очень-очень небольшой спрос на мини-корпоративы". Ей известны несколько случаев, когда небольшие компании на 10-15 человек запланировали собраться и отпраздновать в ресторане. Естественно, не на выходных, а в рабочие дни.

"Это для тех, кто уже переболел и имеет иммунитет, не боится", - отметила директор "Ресторанного консалтинга".

Она также сообщила, что есть спрос и на выездное обслуживание - такие услуги уже заказывают довольно большие компании. Например, под конец декабря планируется на 50-100 людей небольшой фуршет и для этого заказывается какой-то набор продуктов. Как назвала его эксперт, такой себе "офисный сабантуй", рассказала Ольга Насонова.

Наряду с этим в Украине, как и в Европе, появились "квартирники". Если нельзя собираться большими компаниями, или же нельзя провести время вместе в выходные дни где-то в ресторане - появилась услуга "на вынос".

Небольшие компании снимают квартиры, заказывают не только еду, но и барную продукцию, поделилась своими наблюдениями директор компании "Ресторанный консалтинг".

Как ведут себя цены на аренду новогодних квартир

Александра Бурлакова, СЕО Doba.ua, рассказала, что традиционно активный период поиска квартир на Новый год приходится на 24 ноября - 14 декабря, а также за пять-шесть дней до праздников.

"В этом году чуть раньше начали искать жилье на Новый год - с начала октября", - сообщила она.

По ее словам, "на сейчас" спрос на жилье к Новому году в Киеве, Львове и Одессе пока превышает прошлогодний в полтора-два раза.

"Но при этом во многих нетуристических и маленьких городах ситуация противоположная, поэтому в целом по Украине спрос меньше, а динамика прироста меньше, чем в прошлом году", - подчеркнула Александра Бурлакова. Отметив при этом, что рост по Киеву, Львову и Одессе в большей мере был вызван увеличением локального спроса. То есть, поиск "квартиры посуточно" во Львове - местными жителями.

Она подчеркнула, что по сравнению с прошлым годом в текущем средняя цена увеличилась на 10-20%. Самые ходовые - двух- и трехкомнатные квартиры. Например, двухкомнатную в центре Киева можно снять в среднем в диапазоне 800-1200 грн (здесь и далее - в сутки), трехкомнатная - 1400-2000 грн.

Во Львове популярны двухкомнатные квартиры, в центре можно снять в диапазоне 600-1000 грн. В Одессе, как и в столице, спросом пользуются двух- и трехкомнатные квартиры. В центре Одессы "двушку" можно арендовать в среднем в диапазоне 700-1200 грн, "трешку" - 1000-1600 грн.

Александра Бурлакова рассказала, что в период Нового года обычный депозит - сутки проживания. Значительная доля владельцев такого жилья устанавливает минимальный срок аренды - трое суток. Документы, которые требуются при получении услуги - паспорт гражданина Украины.

"Наши партнеры обычно убирают жилье перед заездом, но так как это посуточная аренда жилья, при выселении принято сдавать квартиру в том же виде, котором она сдавалась", - сообщила СЕО Doba.ua.

Директор риелторского объединения "Простор" Юлия Курганова сообщила, что "в этом году спроса нет практически ни на что". Это связано с тем, что люди боятся и волнуются, войдет ли их город в "красную зону" и будет ли введен "жесткий карантин".

Она отметила, что в предыдущие года в такое время "было поздно уже что-либо планировать". Потому что невозможно было что-либо забронировать - все уже разбирали. А пока не только посуточная, но и обычная аренда "стоит мертвым грузом".

По ее словам, ближе к Новому году ситуация может измениться. Как только люди будут понимать, "что открыто и что работает, то могут поменять свои планы".

Заместитель председателя правления киевского городского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Владислав Кулишенко поделился с UBR.ua рыночной статистикой. По его словам, спрос на аренду жилья упал приблизительно на 50%, а цены - на 10%.

Он объяснил это "замедлением миграционных процессов внутри Украины". Людей отправили на "удаленку", иногородние разъехались по домам. Наряду с этим уменьшился туристический поток иностранцев из Европы.

Сколько будет стоить посуточное жилье на Новый год

Эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак сообщила, что с 15 декабря очень высока вероятность полного локдауна в стране. Поэтому - "никаких Карпат, никакого Буковеля", тем более поездок за границу.

Из-за этого посуточная аренда домов на Новый год в радиусе до 35 км вокруг Киева продемонстрирует не обычный рост цен в два-три раза, а может увеличиться в четыре-шесть раз.

Раньше можно было удивляться, как коттедж по цене аренды 7 тыс. грн/сутки на Новый год ценится по 25 тыс. грн/сутки.

"Я думаю, что в этом году нас цены удивят в большем масштабе", - отметила она.

Если в среднем дом площадью 200 кв. м стоит $200-300 в сутки, то в новогоднюю ночь можно прогнозировать $750-1200 в зависимости от удобств.

Например, дороже будет жилье с террасой, лаунж-зоной или с бассейном с подогревом - цена может доходить и до $1500 за ту же "квадратуру". Небольшие коттеджи с видом на Десну или Днепр могут в среднем оцениваться владельцами также в $1500.