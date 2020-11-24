Финансовые новости
- |
- 24.11.20
- |
- 16:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
МВФ оценил налоговую политику Украины
09:24 24.11.2020 |
Международный валютный фонд считает двоякой нынешнюю налоговую политику Украины, которая хоть и была существенно модернизирована в течение последних лет, однако нуждается в правильном совершенствовании за счет внедрения эффективных инструментов.
Об этом говорится в официальном сообщении МВФ, обнародованном в понедельник.
«Налоговая политика в Украине ведется сразу по двум направлениям. С одной стороны, за эти годы была проведена значительная работа по постепенному совершенствованию и обновлению налоговой системы. С другой, ставятся под сомнение основные положения существующей системы», - отметили в Фонде.
В МВФ отмечают, что в Украине были направлены «серьезные усилия» на модернизацию международных аспектов налога на прибыль, а также приближение к стандартам ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). Однако некоторые круги в Украине «настойчиво стремятся отменить налог на прибыль корпораций», отмечают в МВФ.
Как объясняют в Фонде, основная идея этих предложений состоит в том, чтобы ввести налог на выведенный капитал. «В предыдущих отчетах Департамент по фискальным вопросам МВФ выступал против принятия налога на выведенный капитал, поскольку это привело бы к значительным потерям дохода", - отмечается в документе.
Зато отмечается, что недавно в Украине была принята ускоренная амортизация инвестиций в основной капитал, что является «более адресным налоговым стимулом», который должен дать ожидаемые результаты.
Кроме того, положительным для налоговой политики называется Программа добровольного раскрытия информации (VDP). Она должна позволить налогоплательщикам за определенную сумму урегулировать финансовые и физические активы, за которые уплачивались налоги на прибыль.
«Это будет способствовать увеличению налоговой базы в будущем, поскольку доходы, полученные от этих активов, станут видимыми для Государственной налоговой службы», - отметили в Фонде.
Анализ, выводы и рекомендации МВФ были составлены по итогам работы миссии технической поддержки Фонда для Украины, которая работала в июле этого года с официальным Киевом в режиме видеоконференции.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Пиррова победа Садового. Почему львовяне выбрали двоевластие
|Борьба с коррупцией ради увеличения коррупции. Почему мы не можем выйти из замкнутого круга
|Начало конца. Как коллективный Медведчук будет скидывать Зеленского с трона
|Путин берет измором. Почему не надо ждать открытия новых КПВВ на Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Новогодний марафон: как выбрать крутые подарки для друзей и родственников?
В РУБРИКЕ
|Prozorro с декабря будет определять добропорядочность поставщиков в электронном формате
|Зерновые и зернобобовые собраны с 96% засеянных площадей - Минэкономики
|Brent 24 ноября торгуется у максимума с марта на надеждах на вакцину от COVID-19
|Загородные дома под Новый год могут подорожать в шесть раз из-за «ресторанного» локдауна
|Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 24 ноября снизили стоимость автогаза на 5–10 коп
|Зона свободной торговли Украины и Израиля заработает с 1 января, – Зеленский
Это интересно
|40 американских штатов будут судиться с Facebook - The Washington Post
|Переход Китая на электромобили ускорит окончание нефтяной эры
|Amazon обновила смарт-очки Echo Frames со встроенным голосовым помощником Alexa
|Французы придумали, как сделать композиты ещё прочнее
|Harley-Davidson выпустит сразу четыре модели электрических велосипедов по цене от $3399
|Microsoft назвала телевизоры LG лучшими для HDR-игр на Xbox Series X
|Вот каким будет новый бюджетный кроссовер Renault