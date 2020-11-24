В Украине из-за карантина закрылись пять автопрокатных компаний

С момента введения карантина в марте этого года в Украине прекратили работу пять компаний, осуществляющих деятельность в сфере краткосрочной аренды автомобилей. Об этом в комментарии для материала UBR.ua сообщил генеральный секретарь Ассоциации автопрокатных компаний (АПК) и операционный директор крупнейшей украинской фирмы по аренде авто BLS Дмитрий Вакуленко.

Отрасль пострадала в первую очередь из-за снижения турпотока в Украину - иностранные путешественники составляют основную часть клиентов фирм.

Из-за невозможности средних и мелких игроков конкурировать на рынке с крупными компаниями уровнем сервиса, им пришлось снижать цены на услуги, работая в убыток, объяснил Вакуленко. Сейчас многие из них "находятся в подвешенном состоянии", добавил генсекретарь АПК.

На сегодняшний день средняя стоимость аренды машины в Украине составляет $50 за 1-2 суток, однако она сильно отличается в зависимости от класса и типа авто, а также сезона - летом цены на аренду несколько выше, чем в осенне-весенний периоды.

Снизить стоимость автопроката можно благодаря услуге подписки на автомобиль, сейчас активно внедряемой в Украине. Как объясняют эксперты, она позволяет зафиксировать наиболее выгодную ценовую планку, а использовать машину моэно при необходимости в течение действия подписки.

Напомним, согласно данным международной исследовательской компании Euromonitor international, более половины автопрокатного рынка Украины в 2019 году занимали три международные фирмы. Оставшаяся часть оставалась за местными компаниями с небольшим автопарком, а также крупнейшей украинской фирмой BLS. Лидером рынка с показателем (26,2%) являлась компания Sixt.