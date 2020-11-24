В Украине из-за карантина закрылись пять автопрокатных компаний

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Украине из-за карантина закрылись пять автопрокатных компаний

20:43 23.11.2020 |

Экономика

 

С момента введения карантина в марте этого года в Украине прекратили работу пять компаний, осуществляющих деятельность в сфере краткосрочной аренды автомобилей. Об этом в комментарии для материала UBR.ua сообщил генеральный секретарь Ассоциации автопрокатных компаний (АПК) и операционный директор крупнейшей украинской фирмы по аренде авто BLS Дмитрий Вакуленко.

Отрасль пострадала в первую очередь из-за снижения турпотока в Украину - иностранные путешественники составляют основную часть клиентов фирм.

Из-за невозможности средних и мелких игроков конкурировать на рынке с крупными компаниями уровнем сервиса, им пришлось снижать цены на услуги, работая в убыток, объяснил Вакуленко. Сейчас многие из них "находятся в подвешенном состоянии", добавил генсекретарь АПК.

На сегодняшний день средняя стоимость аренды машины в Украине составляет $50 за 1-2 суток, однако она сильно отличается в зависимости от класса и типа авто, а также сезона - летом цены на аренду несколько выше, чем в осенне-весенний периоды.

Снизить стоимость автопроката можно благодаря услуге подписки на автомобиль, сейчас активно внедряемой в Украине. Как объясняют эксперты, она позволяет зафиксировать наиболее выгодную ценовую планку, а использовать машину моэно при необходимости в течение действия подписки.

Напомним, согласно данным международной исследовательской компании Euromonitor international, более половины автопрокатного рынка Украины в 2019 году занимали три международные фирмы. Оставшаяся часть оставалась за местными компаниями с небольшим автопарком, а также крупнейшей украинской фирмой BLS. Лидером рынка с показателем (26,2%) являлась компания Sixt.
 

ПО РУБРИКАМ

23.11 Депозитные ставки для физлиц 23.11.20

23.11 На рынке офисов Киева в конце 2020-2021гг ожидается выход 15 бизнес-центров с около 400 тыс. кв. м – NAI Ukraine

23.11 Прибыль банковской системы Украины в октябре сократилась в 1,6 раза - НБУ

23.11 НБУ просит Раду сохранить банковскую тайну

23.11 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 20.11.20

23.11 Справочный курс гривны 23 ноября понижен на 1,06 коп до 28,3649 грн/$1

23.11 Биржи АТР 23 ноября закрылись в плюсе на ослаблении опасений за мировую экономику

23.11 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 23.11.2020

23.11 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23.11.20

23.11 Остаток средств на корсчетах банков 23.11.20

23.11 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 20.11.2020

23.11 Pantera Capital: за дефицитом биткоина на рынке стоят PayPal и Cash App

23.11 Доллар дешевеет 23 ноября на фоне роста спроса на рисковые активы

23.11 Биржи США 20 ноября закрылись снижением

20.11 Японские компании и банки протестируют частную цифровую валюту

• дальше…

23.11 В Украине из-за карантина закрылись пять автопрокатных компаний

23.11 Кабмин отложил значительное повышение окладов для учителей еще на год

23.11 Европейское Энергосообщество призывает восстановить независимость украинского энергорегулятора – отчет

23.11 Украина в 2020г добилась наибольшего успеха в реформировании газового сектора – отчет Европейского Энергосообщества

23.11 Розничный товарооборот в Украине в октябре вырос на 15,2% – Госстат

23.11 Падение промышленного производства ускорилось в октябре до 5%, – Госстат

23.11 На рынке офисов Киева в конце 2020-2021гг ожидается выход 15 бизнес-центров с около 400 тыс. кв. м – NAI Ukraine

23.11 Падение сельхозпроизводства в Украине в октябре замедлилось до 18,3% - Госстат

23.11 ICU улучшила прогноз спада ВВП Украины в 2020г до 5%

23.11 Эксперты проанализировали и составили список самых вредных пищевых добавок

• дальше…

23.11 Бойкот выборов в Грузии. Почему США и ЕС не поддержали Саакашвили

23.11 В Польше открылось командование армейского корпуса США, единственная подобная структура в Европе

23.11 Билл Гейтс: Новая пандемия будет менее разорительной и разрушительной

23.11 Китай может сменить США в качестве лидера по переработке нефти, – Bloomberg

23.11 В Евросоюзе ведется разработка нового экологического стандарта для автомобилей Евро-7

23.11 Президент Турции и король Саудовской Аравии обсудили каналы для диалога

23.11 Результаты выборов президента США: Может ли Трамп «отменить» победу Байдена и что он для этого делает

23.11 Байден назначит госсекретарем США своего советника Энтони Блинкена

23.11 Moderna назвала цену на свою вакцину

23.11 Турция уже в ближайшее время отправит военных в Азербайджан

23.11 В Грузии правящая партия выиграла второй тур выборов, который бойкотировала оппозиция

23.11 Трамп отправился играть в гольф во время саммита G20

23.11 Лидеры G20 продлили заморозку долгов бедных стран на фоне пандемии COVID-19

23.11 США вышли из Договора об открытом небе из-за России

23.11 Белый дом усилил нажим на европейских строителей «Северного потока - 2»

• дальше…

23.11 На рынке офисов Киева в конце 2020-2021гг ожидается выход 15 бизнес-центров с около 400 тыс. кв. м – NAI Ukraine

20.11 Власти Киева решили сдать в аренду перехватывающие парковки возле четырех станций метро

20.11 Система автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения авто на иностранной регистрации – Геращенко

20.11 С субботы в Украине могут штрафовать за неношение маски в общественных местах

18.11 Большинство граждан стран Евросоюза поддерживают вступление Украины в ЕС – опрос

17.11 Украина поднялась в глобальном рейтинге благосостояния: в своем регионе – последняя

16.11 Позитив недели. Военно-морские силы Украины сделают из «Айлендов» торпедные катера

13.11 Карантин «выходного дня» в Одесской области будет действовать – ОГА

12.11 Власти Одессы отказались вводить карантин выходного дня

12.11 Бунт выходного дня. Рестораторы собрались саботировать новый формат карантина

11.11 В темное время суток при движении по проезжей части или обочине пешеходы должны использовать световозвращающие элементы

11.11 Кабмин Украины разрешил движение велосипедов по полосе маршрутных транспортных средств

11.11 Транспорт в период «карантина выходного дня» продолжит работать, – Криклий

11.11 Кабмин ввел «карантин выходного дня» с ближайшей субботы

11.11 Степанов назначил главой Экспертного центра директора фирмы, оштрафованной за завышение цены на инсулин

• дальше…

23.11 Пиррова победа Садового. Почему львовяне выбрали двоевластие

23.11 Минюст Украины вводит систему рейтинга тюрем - Малюська

23.11 Борьба с коррупцией ради увеличения коррупции. Почему мы не можем выйти из замкнутого круга

23.11 Вадим Денисенко: Милованов был слабым министром экономики. Он не умел и не знал, что и как делать

23.11 Милованов назначен внештатным советником Ермака - ОПУ

23.11 Начало конца. Как коллективный Медведчук будет скидывать Зеленского с трона

23.11 Путин берет измором. Почему не надо ждать открытия новых КПВВ на Донбассе

23.11 Позитив недели. Новейшая РСЗО «Буревій» сможет попасть во врага с расстояния 65 км

20.11 Проскочить между капельками. Почему у Зеленского решили отправить Маркарову в Вашингтон

20.11 Минэнерго возглавил замминистра Бойко вместо первого замминистра Буславец

20.11 Украина присоединилась к санкциям ЕС против лидеров Приднестровья

20.11 Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

20.11 ЕС во второй раз предупредил Украину из-за попыток разрушить реформы в Минобразования

20.11 ЕСПЧ принял сторону Украины в деле о выплате пенсий в ОРДЛО

20.11 Дерибан «Укроборонпрома». Зачем Зеленскому устроили публичный скандал

• дальше…

23.11 Мошенники обманули сотрудников GoDaddy для доступа к ряду криптовалютных бирж

23.11 Rocket Lab присоединилась к SpaceX в условном клубе компаний, которые создают ракеты-носителя с возвращаемыми бустерами

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

20.11 40 американских штатов будут судиться с Facebook - The Washington Post

20.11 Переход Китая на электромобили ускорит окончание нефтяной эры

20.11 Amazon обновила смарт-очки Echo Frames со встроенным голосовым помощником Alexa

20.11 Французы придумали, как сделать композиты ещё прочнее

19.11 Harley-Davidson выпустит сразу четыре модели электрических велосипедов по цене от $3399

19.11 Microsoft назвала телевизоры LG лучшими для HDR-игр на Xbox Series X

19.11 Вот каким будет новый бюджетный кроссовер Renault

19.11 Самый большой в мире процессор Cerebras оказался в сотни раз быстрее суперкомпьютера на базе NVIDIA GPU

19.11 Geely разработает новый двигатель совместно с Daimler

19.11 Более 80% кибершпионов действуют в государственных интересах

18.11 Apple согласна заплатить 113 млн долларов, чтобы уладить дело о намеренном замедлении смартфонов

18.11 Комиссия в App Store снижена вдвое. Но только для малого бизнеса

• дальше…

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно