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Кабмин отложил значительное повышение окладов для учителей еще на год
20:20 23.11.2020 |
Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании в понедельник, 23 ноября, принял решение приостановить еще на год действие постановления о постепенном повышении минимальных окладов педагогических работников.
Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №1149 от 23 ноября обнародовано на официальном правительственном портале.
"Остановить до 31 декабря 2021 года действие постановления Кабинета министров Украины от 10 июля 2019 года №822", - сказано в документе.
Кроме того, из постановления №822 исключен пункт, которым устанавливалось, что с 1 января 2021 года наименьший размер должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника составляет 3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Как сообщалось, ранее в Министерстве образования и науки заявляли о нехватке средств для выполнения постановления №822 от 10 июля 2019 года, которым предусматривалось постепенное (до 2023 года) повышение самого низкого должностного оклада научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки до уровня 4 прожиточных минимумов.
В то же время в министерстве отмечали, что, согласно проекту госбюджета, с января 2021 года размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников бюджетной сферы, в том числе области образования и науки, увеличатся на 20%, а с июля - еще на 8,3%.
В частности, проектом предусмотрено, что должностной оклад работника первого тарифного разряда будет меняться дважды: с 1 января он составит 2 670 грн, с 1 июля - 2 893 грн.
Напомним, по оценке Минобразования, на реализацию постановления правительства №822 о повышении зарплат педагогов в 2021 году необходимо было бы дополнительно направить 50 млрд грн.
10 июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада к 2023 году. В 2020 году зарплата педагога должна была составлять 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году - 3 минимума, в 2022 году - 3,5 минимума и с января 2023 году - 4 прожиточных минимума.
Позже в связи с отсутствием средств на реализацию реформы в государственном и местных бюджетах указанное постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года.
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