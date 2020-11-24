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Падение промышленного производства ускорилось в октябре до 5%, – Госстат
16:52 23.11.2020 |
Промышленное производство в Украине в октябре 2020 года сократилось на 5% по сравнению с октябрем 2019 года, однако выросло на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).
С коррекцией на эффект календарных дней падение промпроизводства в октябре в годовом измерении составило 3,9%, тогда как по сравнению с сентябрем 2020 года спад составил 0,5%.
В целом по итогам десяти месяцев 2020 года падение промпроизводства замедлилось до 6,8%к аналогичному периоду 2019 года.
В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 4,4%, перерабатывающей промышленности - 8,3%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - 4,5%.
Как сообщалось, промышленное производство в Украине в сентябре 2020 года сократилось на 4,4% по сравнению с сентябрем 2019 года, однако выросло на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем. С коррекцией на эффект календарных дней спад промпроизводства в сентябре составил 5,4% и 1,1% соответственно.
В целом по итогам девяти месяцев 2020 года падение промпроизводства замедлилось до 7% к аналогичному периоду 2019 года.
Напомним, в феврале Госслужба статистики изменила базисный год для расчета индекса промышленной продукции с 2010 на 2016 год, что привело к коррекции данных о промышленном производстве по итогам 2019 года: вместо падения на 1,2% его снижение теперь оценивается в 0,5%.
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