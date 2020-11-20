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Транспортные предприятия Украины за 10 мес. сократили перевозку грузов на 12,5% - Госстат
18:11 20.11.2020 |
Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-октябре 2020 года сократили перевозку грузов на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 490,2 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
По ее данным, грузооборот перевозчиков за указанный период сократился на 13,9% - до 237,4 млрд ткм.
Согласно статданным, за десять месяцев текущего года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 250,9 млн тонн грузов, что на 4,3% меньше, чем в январе-октябре-2019. Автомобильным транспортом перевезено 155,6 млн тонн (- 22,8%), водным – 4,5 млн тонн (- 11,8%), трубопроводным – 79,1 млн тонн (- 12,9%), авиационным – 0,1 млн тонн (- 7,1%).
Грузовые перевозки в Украине в январе-октябре 2020г:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю-октябрю 2019г
|млн т
|в % к январю-октябрю 2019г
|Всеми видами транспорта
|237446,1
|84,1
|490,2
|87,5
|в том числе:
|железнодорожный
|143942,9
|94,4
|250,9
|95,7
|автомобильный
|34911,2
|85,9
|155,6
|77,2
|водный
|2405,6
|83,2
|4,5
|88,2
|трубопроводный
|55942,9
|65,1
|79,1
|87,1
|авиационный
|243,5
|98,9
|0,1
|92,9
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