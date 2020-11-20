Транспортные предприятия Украины за 10 мес. сократили перевозку грузов на 12,5% - Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-октябре 2020 года сократили перевозку грузов на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 490,2 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По ее данным, грузооборот перевозчиков за указанный период сократился на 13,9% - до 237,4 млрд ткм.

Согласно статданным, за десять месяцев текущего года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 250,9 млн тонн грузов, что на 4,3% меньше, чем в январе-октябре-2019. Автомобильным транспортом перевезено 155,6 млн тонн (- 22,8%), водным – 4,5 млн тонн (- 11,8%), трубопроводным – 79,1 млн тонн (- 12,9%), авиационным – 0,1 млн тонн (- 7,1%).



Грузовые перевозки в Украине в январе-октябре 2020г: