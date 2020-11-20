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Представители IFC, EY, Nestlé и Siemens вошли в состав правления ЕБА
23:11 19.11.2020 |
Представитель Nestlé Ukraine Александро Зонелли, Международной финансовой корпорации (IFC) Елена Волошина, Siemens Ukraine Мацей Томаш Зелински вошли в состав правления Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), сообщила ассоциация на EBA Annual General Membership Meeting 2020 в четверг.
Согласно результатам онлайн-голосования, в котором приняли участие 193 из 606 членов ЕБА, также правление ассоциации пополнят Алексей Кредисов из EY Ukraine, Тарас Кицмей - SoftServe, Мауро Лонгобардо - "ArcelorMittal Кривой Рог", Сергей Гонтарь - Philips Ukraine, Тино Цайске - Metro Cash&Carry.
На должность членов правления ЕБА претендовали 19 кандидатов.
Новоизбранные члены правления ассоциации сменили представителей компаний Dragon Capital, Райффайзен банка Аваль, Unilever Ukraine, Danone, BASF, Henkel Ukraine, Google Ukraine.
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