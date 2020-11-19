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В Госгеокадастре анонсировали ликвидацию Главных управлений в областях и Киеве
15:39 19.11.2020 |
Главные управления Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра в областях и городе Киеве в ближайшее время будут ликвидированы.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра.
Кабинет Министров Украины 16 ноября 2020 года принял Постановление №1118 «Вопросы функционирования территориальных органов Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра», которым ликвидируются как юридические лица публичного права территориальные органы Госгеокадастра и создаются территориальные органы как структурные подразделения аппарата.
«Для обеспечения граждан качественными услугами, вместо ликвидированных управлений будут образованы территориальные органы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, как структурные подразделения центрального аппарата. Это решение, параллельно с передачей земель громадам, является шагом к преобразованию Госгеокадастра в орган, который будет предоставлять гражданам качественные сервисные услуги и работать над наполнением кадастра», - сообщил председатель Госгеокадастра Роман Лещенко.
Он отметил, что, по предварительным оценкам, выполнять свои функции Госгеокадастр сможет со штатом менее 4 тыс. сотрудников, а не 10 тыс., как сейчас.
Передача земель в распоряжение ОТГ снимает значительную часть нагрузки, которая есть сейчас из-за распоряжения землями сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.
«Касательно сотрудников и их дальнейшей судьбы - мы будем рассматривать возможность максимального сохранения профильных специалистов. В этом нам придется конкурировать с территориальными громадами, в связи с передачей им земель за пределами населенных пунктов, тоже будут искать соответствующих специалистов», - резюмировал глава ведомства.
Новая структура Госгеокадастра в ближайшее время будет опубликована на официальном сайте.
Как сообщалось, 16 ноября 2020 года, с целью обеспечения исполнения Указа Президента Украины от 15 октября 2020 г. № 449 «О некоторых мерах относительно ускорения реформ в сфере земельных отношений», Кабинет Министров принял Постановление № 1113 «Некоторые меры относительно ускорения реформ в сфере земельных отношений», которое запускает механизм полноценной передачи земель сельскохозяйственного назначения всем без исключения объединенным территориальным громадам нашего государства.
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