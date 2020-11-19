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В Украине на платных СИЗО заработали уже более 1,5 млн грн - Минюст
13:08 19.11.2020 |
В Украине на платных камерах в СИЗО уже заработали более 1,5 млн грн, наибольшую сумму получили от Киевского СИЗО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.
"Более 1 млн 500 тыс. грн заработали следственные изоляторы Украины благодаря реализации платных камер", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшую сумму заработали в ГУ "Киевский следственный изолятор" - 924,197 тыс. грн, а на втором месте ГУ "Одесский следственный изолятор" - 73,090 тыс. грн, замыкает тройку лидеров ГУ "Львовский УПП №19" - 68 тыс. грн .
Как сообщал УНН ранее, платные камеры в СИЗО принесли государственному бюджету первый миллион гривен, наибольшую сумму собрали в платных камерах Киевского СИЗО.
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