Зеленский ответил на петицию о растаможке «евроблях»

Президент Владимир Зеленский, отвечая на петицию, обратился к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову способствовать работе нардепов и представителей Кабмина в составе рабочей группы по наработке законодательных инициатив относительно доступной растаможке "евроблях".

Об этом говорится в ответе Зеленского на петицию, которую подписали почти 27 тысяч граждан.

В петиции, в частности, просили президента провести совместное совещание с нардепами от "Слуги народа" и принять решение "о немедленном включении в повестку дня на заседание комитета финансов, налоговой и таможенной политики комплексный законопроект о доступной растаможке 3704-3706".

В ответе на петицию Зеленский отметил, что 9 ноября состоялось заседание налогового комитета Рады, на котором рассмотрели ряд законопроектов, касающихся изменений в налоговых и таможенных правилах, которые применяются к операциям по поставке в Украину и ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств.

По его словам, среди проектов законов, которые рассматривались, - № 3704 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения структуры акцизного налога" и № 3706 "О внесении изменений в раздел ХХ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины".

Зеленский добавил, что по результатам проведенного обсуждения комитет Рады принял решение подготовить доработанный законопроект и с этой целью создать рабочую группу под председательством заместителя главы комитета Александра Ковальчука с привлечением к ее работе представителей Кабмина.

Президент добавил, что направил обращение к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой содействовать работе указанной рабочей группы и наработке необходимых законодательных инициатив.

Напоминаем:

Кабмин согласовал проект постановления, которое позволяет привлекать к ответственности владельцев авто на европейских номерах.

Ранее сообщалось, что владельцы "евроблях" не могут вывезти авто, ведь его сразу конфискуют, а растаможка автомобиля по действующим ставкам не освобождает от штрафа в 170 тысяч.

В "Слуге народа" предлагают снова сделать растаможку "евроблях" льготным.

В июне состоялась повторная акция под Кабмином с требованиями доступной растаможки.