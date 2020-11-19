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Кабмин одобрил внесение изменений в Таможенный тариф по легкой промышленности
Кабинет Министров одобрил внесение изменений в Таможенный тариф для содействия развитию легкой промышленности Украины.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Правительство одобрило разработанный Министерством финансов совместно с Государственной таможенной службой и профильной ассоциацией «Укрлегпром» проект Закона «О внесении изменений в раздел ХІ Таможенного тарифа Украины относительно унификации ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности».
Законопроект предусматривает пересмотр (унификацию) ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности для ускорения таможенного оформления таких товаров и содействия развитию легкой промышленности.
Путем изложения в новой редакции групп 50 - 59 Таможенного тарифа Украины, установленного Законом Украины от 04.06.2020 № № 674-ІХ, предлагается следующее: установить льготные ставки ввозной пошлины в размере 0% на сырье, которое не производится в Украине - пряжа, волокна, нитки.
Устанавливаются льготные ставки ввозной пошлины в размере от 1% до 8% на готовую продукцию - ткани, фетр и войлок, сетки плетеные, шпагат и канаты, также повышаются полные ставки ввозной пошлины до 10% на товары легкой промышленности по тем товарным подкатегориям, где такие ставки меньше 10%.
В министерстве отмечают, что в случае принятия законопроекта Верховной Радой, такие изменения в Таможенном тарифе будут способствовать упрощению ведения отечественным бизнесом внешнеэкономической деятельности, а в ближайшей перспективе - возможность ускорения развития легкой промышленности в Украине, что обеспечит потребности внутреннего и внешнего потребителя качественными, актуальными на мировом рынке, товарами.
Как сообщал Укринформ, 3 июля 2020 года вступил в силу Закон Украины «О Таможенном тарифе Украины». Документом Украинская классификация товаров внешнеэкономической деятельности (УКТВЭД) приведена в соответствие с современной редакцией Гармонизированной системы описания и кодирования товаров Всемирной таможенной организации (последней версии 2017 года). Все изменения в современной версии УКТВЭД являются зеркальным отображением (аутентичным переводом) изменений, произошедших при переходе к Гармонизированной системе современной версии 2017 года.
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