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Кабмин передал Государственное инновационное учреждение в управление Минстратегпрому
15:56 18.11.2020 |
Кабинет Министров принял решение о передаче Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения в сферу управления Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Как передает корреспондент Укринформа, соответствующее постановление правительство одобрило на заседании 17 ноября.
Согласно тексту пояснительной записки к постановлению, Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение отнесено к сфере управления Минстратегпрому с целью сохранения государственного контроля над учреждением на этапе последующих трансформаций и обеспечения надлежащего управления им.
Как сообщалось, ранее Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение принадлежало к сфере управления Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Учреждение было создано с целью осуществления финансовой поддержки инновационной деятельности субъектов хозяйствования разных форм собственности, а также привлечения отечественных и иностранных инвестиций для развития реального сектора экономики, повышения отечественного потенциала по экспорту продукции, производимой на предприятиях отраслей национальной экономики, защиты и поддержки национального товаропроизводителя.
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