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Кабмин определил приоритетные инвестпроекты на 2020-2023 годы
15:51 18.11.2020 |
Кабинет Министров на заседании сегодня, 18 ноября 2020 года, своим распоряжением определил перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов на 2020-2023 годы.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
«Проект распоряжения Кабинета Министров Украины «Об утверждении перечня приоритетных для государства инвестиционных проектов на 2020-2023 годы» разработан во исполнение пункта 56 Плана мероприятий по выполнению государственной программы стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванных ограничительными мерами относительно предотвращения возникновения и распространения острой респираторной болезни COVID-19 на 2020-2022 годы, утвержденного постановлением Кабмина от 27.05.2020 №534», - говорится в пояснительной записке к распоряжению.
Как отмечается, распоряжение позволит утвердить перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов на соответствующие годы с определением механизма их реализации, что, в свою очередь, позволит рассматривать возможность осуществления первоочередного финансирования таких проектов как приоритетных, в т.ч. путем привлечения частных инвестиционных ресурсов, кредитных средств и т.п. для их реализации. А также позволит эффективно использовать ресурсы государства и бизнеса с целью достижения лучшего результата - роста экономики, привлечения инвестиций, наполнения бюджетов, создания рабочих мест.
В частности, как говорится в приложении к распоряжению, среди инвестиционных проектов есть создание дата-центра на мощностях АЭС ГП «НАЭК «Энергоатом» за счет кредитных средств, собственных средств госпредприятия НАЭК «Энергоатом» и за счет инвестора.
Также приоритетными являются строительство Ташлыкской ГАЭС за счет кредитных средств, строительство Каховской ГЭС-2, Каневской ГАЭС, третьей очереди Днестровской ГАЭС в составе трех гидроагрегатов за счет кредитных средств и собственных средств АО «Укргидроэнерго», установка гибридных систем по производству электроэнергии ЧАО «Укргидроэнерго» за счет кредитных средств, Славянской ТЭС ПАО «Донбассэнерго» за счет кредитных средств и собственных средств ОАО «Донбассэнерго».
В перечне приоритетных инвестпроектов есть и реконструкция за счет средств госбюджета Музея истории запорожского казачества в городе Запорожье, развитие парка развлечений на территории «Гидропарка» (о. Венецианский) за средства инвестора, создание за счет инвестора радиологического центра при Национальном институте рака.
Предполагается проведение опытно-конструкторских работ по импортозамещению покупных комплектующих изделий и материалов производства РФ на самолетах семейства Ан-1х8 (Ан - 148, Ан-158, Ан-178) на ГП Антонов и их серийное производство за кредитные средства и собственные средства ГП Антонов.
Планируется строительство ракетно-космического комплекса воздушного старта за счет средств госбюджета и международной технической помощи.
Также предусмотрено строительство мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий в ряде городов Украины - во Львовской области, Краматорске, Мариуполе и др.
Запланированы реконструкция и строительство международных аэропортов в Днипре, Полтаве, Сумах, на Закарпатье, в Ривном, Кривом Роге, Николаеве, Житомире и других городах Украины за счет средств государственного, местных бюджетов и за средства инвесторов.
Также предусмотрен ряд ремонтно-строительных дорожных работ в различных регионах Украины.
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