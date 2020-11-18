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Кабмин назначил гендиректора «Борисполя» Рябикина главой Таможни
15:46 18.11.2020 |
Кабинет министров на заседании в среду, 18 ноября, принял распоряжение о назначении Павла Рябикина председателем Государственной таможенной службы путем заключения с ним контракта на период действия карантина.
Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.
Напомним, Кабинет министров одобрил кандидатуру гендиректора международного аэропорта "Борисполь" Павла Рябкина на должность главы Государственной таможенной службы еще 28 октября, после чего он проходил спецпроверку.
До этого Рябикин с марта 2017 года занимал должность гендиректора государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь".
Ранее он был депутатом Украины третьего созыва, а в 2005-2006 занимал должность заместителя министра транспорта и связи. С 2014 года работал в Киевской городской администрации, занимаясь вопросами инфраструктуры и транспортного строительства.
Как сообщалось, на минвшей неделе Кабинет министров уволил с должности и.о. главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на нее заместителя главы ведомства по цифровой трансформации Евгения Ентиса.
По словам министра финансов Сергея Марченко, это назначение - временное, а новый полноценный руководитель Таможенной службы будет объявлен в ближайшие дни.
Перед сменой главы Таможенной службы был уволен скандальный и.о. начальника Одесской таможни Денис Пудрик, а уже на следующий день - руководители Киевской, Галицкой, Волынской, Буковинской и Днепровской таможен, а также глава Координационно-мониторинговой таможни.
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