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Правительство предоставило ГИУ госгарантии на 3 миллиарда
13:19 18.11.2020 |
Кабинет министров предоставил государственные гарантии в размере 3 млрд грн для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств Государственного ипотечного учреждения по внутренним кредитам.
Как передает Укринформ, об этом говорится в постановлении Кабинета министров №1110, которое обнародовано на Правительственном портале.
"Предоставить в 2020 году государственную гарантию для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств Государственного ипотечного учреждения по внутренним кредитам (займам), сумма которых не превышает 3 000 000 тыс. гривень, привлекаемых с целью финансирования уставной деятельности", - говорится в документе.
Также постановлением утверждены условия предоставления в 2020 году государственной гарантии для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по внутренним кредитам, привлекаемым ГИУ. Подписывать документы относительно предоставления государственной гарантии Кабмин уполномочил министра финансов.
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