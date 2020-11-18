Украинцы оплатили через приложение «Дія» штрафов и долгов на 6 миллионов гривень

Через мобильное приложение "Дія" на сегодня уплачено долгов и штрафов на общую сумму в 6 млн грн.

Об этом сообщается в Telegram-канале приложения. В частности, уплачено 3,8 тысяч долгов общей суммой в 4,2 млн грн, а также 4,9 тысяч штрафов на 1,8 млн грн.

Отмечается, что для получения соответствующего функционала пользователи должны обновить «Дію» до версии 2.0.

В приложении доступны просмотр и уплата штрафов за нарушение ПДД (фото- и видеофиксация). А также пересмотр и уплата долгов по исполнительным производствам.

Пользователи могут отслеживать изменение статуса задолженности или штрафа. Квитанция об оплате хранится в приложении.

Бета-тест функционала по уплате штрафов и долгов начался в "Дії" в конце сентября. Тогда же в бета-тесте приложения появилось электронное свидетельство о рождении.