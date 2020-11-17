Объем налогооблагаемого импорта в октябре вырос на 4,9% к сентябрю - таможня

Объем налогооблагаемого импорта в октябре 2020 года вырос на 4,9% по сравнению с сентябрем - до $4,57 млрд, таможенные платежи составили $1,3 млрд (в июле, августе и сентябре этот показатель был на уровне $1,2 млрд).

Как сообщила Государственная таможенная служба в своем Телеграм-канале во вторник, объем налогооблагаемого импорта в январе-октябре 2020 года оставался на 11,2% ниже показателя за аналогичный период 2019 года и составил $39,3 млрд.

При этом таможенные поступления с импорта за 10 месяцев составили $10,76 млрд, что на 9,7% меньше соответствующего периода прошлого года.

