Госстат назвал долю украинцев с зарплатой более 25 тысяч гривен

Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной им заработной платы, по видам экономической деятельности в сентябре 2020 года. Зарплату свыше 25 тысяч гривен насчитали для 6,6% работников.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

По данным статического ведомства, чаще всего граждане получают зарплату от минимальной 5000 грн до 6000 грн - 19,0% штатных работников.

Всего количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 6923,4 тысяч человек, что на 2,0% больше, больше, чем в июне (6787,7 тысяч человек).

Среди них было начислено:

* до 5000,00 грн - 8,2%,

* от 5000,01 до 6000,00 грн - 19,0%,

* от 6000,01 до 6500,00 грн - 5,7%,

* от 6500,01 до 7000,00 грн - 5,2%,

* от 7000,01 до 8000,00 грн - 7,4%,

* от 8000,01 до 10000,00 грн - 11,1%,

* от 10000,01 до 12000,00 грн - 9,9%,

* от 12000,01 до 15000,00 грн - 11,1%,

* от 15000,01 до 20000,00 грн - 10,5%,

* от 20000,01 до 25000,00 грн - 5,3%,

* более 25000,00 грн - 6,6%,

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2020 года составила 11 998 гривен. Это на 4,8% (на 552 гривны) больше по сравнению августом (11 446 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-сентябрь 2020 года составляла 11 199 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 9,2%.

По данным статистического ведомства, больше всего упали зарплаты в авиационном транспорте - на 22,5%. В то же время зарплаты в этой сфере остаются самыми высокими в Украине - 21 048 гривен в месяц, что почти в два раза больше, чем в целом по экономике.

По состоянию на 1 июля 2020 года, средний размер выплаты для 11,242 млн пенсионеров составлял 3 393,54 гривен.