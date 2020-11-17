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Госстат назвал долю украинцев с зарплатой более 25 тысяч гривен
16:56 17.11.2020 |
Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной им заработной платы, по видам экономической деятельности в сентябре 2020 года. Зарплату свыше 25 тысяч гривен насчитали для 6,6% работников.
Об этом сообщается на сайте Госстата.
По данным статического ведомства, чаще всего граждане получают зарплату от минимальной 5000 грн до 6000 грн - 19,0% штатных работников.
Всего количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 6923,4 тысяч человек, что на 2,0% больше, больше, чем в июне (6787,7 тысяч человек).
Среди них было начислено:
* до 5000,00 грн - 8,2%,
* от 5000,01 до 6000,00 грн - 19,0%,
* от 6000,01 до 6500,00 грн - 5,7%,
* от 6500,01 до 7000,00 грн - 5,2%,
* от 7000,01 до 8000,00 грн - 7,4%,
* от 8000,01 до 10000,00 грн - 11,1%,
* от 10000,01 до 12000,00 грн - 9,9%,
* от 12000,01 до 15000,00 грн - 11,1%,
* от 15000,01 до 20000,00 грн - 10,5%,
* от 20000,01 до 25000,00 грн - 5,3%,
* более 25000,00 грн - 6,6%,
Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2020 года составила 11 998 гривен. Это на 4,8% (на 552 гривны) больше по сравнению августом (11 446 гривен).
Как сообщало РБК-Украина, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-сентябрь 2020 года составляла 11 199 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 9,2%.
По данным статистического ведомства, больше всего упали зарплаты в авиационном транспорте - на 22,5%. В то же время зарплаты в этой сфере остаются самыми высокими в Украине - 21 048 гривен в месяц, что почти в два раза больше, чем в целом по экономике.
По состоянию на 1 июля 2020 года, средний размер выплаты для 11,242 млн пенсионеров составлял 3 393,54 гривен.
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