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В Украине зарегистрированы 399,7 тисячи безработных
15:38 17.11.2020 |
В Украине официальный статус безработного имеют 399,7 тыс. граждан.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в парламенте 17 ноября.
"Статус безработного с начала карантина получили почти полмиллиона человек. Если по состоянию на 12 марта статус безработного имели 361 тысяча человек, то сегодня 399,7 тысячи", - отметил Шмыгаль.
По его словам, с начала карантина - с 12 марта, по состоянию на 17 ноября официально через центры занятости трудоустроено 419 тыс. человек.
Шмыгаль отметил, что в правительстве осуществляются меры по стимулированию украинской экономики для того, чтобы преодолеть последствия пандемии.
Как сообщал Укринформ, 11 ноября Кабинет Министров ввел в Украине карантин выходного дня - с 14 по 30 ноября. Согласно постановлению правительства, с 00 часов субботы до 00 часов понедельника дополнительно к ограничениям, которые предусмотрены в будние дни, запрещается: прием посетителей в заведениях общественного питания - барах, ресторанах, кафе. Деятельность спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов также под запретом. В этот период закрыты торгово-развлекательные центры и другие заведения развлекательной сферы, учреждения культуры, которые проводят культурно-массовые мероприятия.
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