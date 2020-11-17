Грузоперевозки речным транспортом уменьшились на 11,7% - Госстат

За январь-сентябрь 2020 года речной транспорт Украины снизил объемы грузоперевозок на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 2,52 млн тонн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственная служба статистики.

За три квартала 2020 года речным транспортом Украины было перевезено 2,52 млн тонн грузов, что на 11,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года; в том числе в заграничном сообщении было перевезено 826,8 тыс. тонн грузов, во внутреннем - 1,69 млн тонн.

Самая большая доля перевезённого речным транспортом в январе-сентябре 2020 года приходится на строительные грузы (1,27 млн тонн), на втором месте - зерно (332,0 тыс. тонн), на третьем - черные металлы (212,7 тыс. тонн).

Как сообщалось, по данным Госстата, за три квартала 2019 года речным транспортом Украины было перевезено 2,85 млн тонн грузов, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.