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Гетманцев: Уже очевидно, что принять бюджет до 1 декабря не удастся
15:55 16.11.2020 |
Верховная Рада, очевидно, не сможет принять в целом проект государственного бюджета на 2021 год в установленный Бюджетным кодексом срок.
Такое мнение выразил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев (фракция партии "Слуга народа").
"Мы, очевидно, не уложимся в установленный Бюджетным кодексом срок. Это уже очевидно, к сожалению. Мы должны извиниться перед людьми, что не придерживаемся этого срока ... До 1 декабря мы должны в целом принять (государственный бюджет на следующий год, - ред.). К сожалению, мы не сможем этого сделать, очевидно, в этом году ", - отметил Гетманцев.
По его словам, парламент только в начале декабря получит проект госбюджета от Кабинета Министров.
Как сообщал Укринформ, в сентябре Кабинет Министров утвердил проект закона о госбюджете-2021 и направил его на рассмотрение ВР.
Верховная Рада 5 ноября приняла документ в первом чтении.
В соответствии с нормами Бюджетного кодекса, парламент должен до 1 декабря принять этот документ в целом как закон.
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