Рынок металлопроката Украины за 10 мес. сократился на 5,6%, доля импорта составила 28,4%

Украинские предприятия в январе-октябре текущего года снизили потребление металлопроката на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3 млн 619,7 тыс. тонн.

Как сообщается в пресс-релизе объединения "Укрметаллургпром" в понедельник, за 10 месяцев года импортировано 1 млн 27,7 тыс. тонн, или 28,4% внутреннего рынка потребления металлопроката.

"За период январь-октябрь 2020 года емкость внутреннего рынка составила 3619,7 тыс. тонн металлопроката, из которых 1027,7 тыс. тонн, или 28,4%, приходится на импорт. За аналогичный период 2019 года емкость внутреннего рынка была 3832,4 тыс. тонн, из них 1217,4 тыс. тонн, или 31,8%, импортировано. Таким образом, за 10 месяцев этого года наблюдается снижение емкости внутреннего рынка металлопроката относительно января-октября 2019 года на 5,6% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 3,4%", - констатируется в пресс-релизе.

Кроме того, сообщается, что структура импорта за 10 месяцев 2020 года характеризуется доминированием плоского проката над сортовым (56,38% и 42,44% соответственно); в аналогичном периоде 2019г. доминирование плоского проката над сортовым было более заметным (соответственно, 56,89% и 40,12%).

По данным "Укрметаллургпрома", за январь-октябрь 2020 года украинские метпредприятия произвели 15,17 млн тонн металлопроката (97,6% против аналогичного периода 2019 года). Из них, по дынным ООО "ЕТР-Спектр", экспортировано около 12,58 млн тонн, или 82,9%. В аналогичном периоде 2019 года доля экспорта составила 83,2% (12,92 млн тонн при общем производстве металлопроката 15,54 млн тонн).

На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за 10 месяцев 2020 года пришлось 51,03%, что заметно превышает показатель январы-октября 2019 года (47,02%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках незначительно ниже показателя аналогичного периода прошлого года (32,08% и 33,45% соответственно). Доля сортового проката в экспортных поставках заметно уступает показателю аналогичного периода 2019 года (16,88% в 2020 году против 19,53% в 2019 году).

По данным ООО "ЕТР-Спектр", основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-октябре 2020 года были страны Европейского союза (28,9%), Азии (14,8%), прочие страны Европы (14,1%).

Среди металлургических импортеров за 10 месяцев 2020 года первое место занимает СНГ (36,2%), на втором - ЕС-28 (25,1%), на третьем - страны Азии (21,3%).

Как сообщалось, украинские предприятия в 2019 году сократили потребление металлопроката на 13,1% по сравнению с 2018 годом - до 4 млн 685,3 тыс. тонн. При этом было импортировано 1 млн 419,3 тыс. тонн, или 30,3% внутреннего рынка потребления этой продукции.

