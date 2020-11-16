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В Раде зарегистрирован проект постановления об отмене «карантина выходного дня» - Кондратюк
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отмене решении Кабинета министров Украины о введении в стране "карантина выходного дня", сообщила вице-спикер парламента Елена Кондратюк.
Как сообщает сайт парламента, "проект постановления о решении Кабинета министров Украины от 11 ноября 2020 №1100 об усилении противоэпидемических мероприятий" зарегистрирован в понедельник под №4381.
"Зарегистрирован проект постановления рекомендации правительству отменить карантин выходного дня", - сказала Кондратюк на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, отметив свою поддержку такой отмены.
При этом вице спикер обратилась к органам местного самоуправления с призывом обеспечить выполнение ранее введенных карантинных мер.
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