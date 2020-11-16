В Киев прибыл третий поезд из Китая по новому экспериментальному маршруту

На столичную станцию ​​Киев-Лиски прибыл третий поезд из Китая, который прошел по новому экспериментальному маршруту.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на сайт УЗ, логистика этого маршрута была разработана командой руководителя контейнерных перевозок АО «Укрзализныця» Эдвинса Берзиньша.

«В его составе был перевезен 41 сорокафутовый контейнер с обувью, изделиями из цветных металлов, медицинским и фармацевтическим оборудованием, товарами народного потребления и другими сборными грузами», - отметили в АО.

«Укрзализныця» приняла уже семнадцать поездов из разных уголков Китайской Народной Республики. Такие поезда идут из Уханя и Дзинаньнаня и везут по 43 контейнера с разными грузами: сульфат магния, оборудование, алюминиевые рамы, одноразовые шприцы, флаконы ПЭТ и изделия легкой промышленности. Расстояние перевозки, что составляет более 9 тыс. километров по территориям четырех стран, поезда преодолевают за 15 суток.

В компании заверили, что и в дальнейшем планируют принимать поезда из Китая по новой логистической схеме с последующим увеличением их периодичности.

Внедрение новых логистических схем транспортировки грузов позволяет привлечь дополнительные грузопотоки и открывает пользователям транспортных услуг новые возможности по доставке грузов к месту назначения. Такая работа проводится комплексно с решением актуальных вопросов тарифной политики, технического перевооружения, усовершенствование технологии перевозочного процесса и сервиса услуг.

Филиал «ЦТС«Лиски» АО «Укрзализныця» планирует и в дальнейшем продолжать активную работу по определению новых перспективных маршрутов контейнерных поездов и повышать транзитный потенциал железных дорог Украины.

Ранее председатель правления АО «Укрзализныця» Владимир Жмак заявил о приоритетности развития грузовых перевозок, что должно обеспечить компании высокую доходность уже в 2021 году.