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За 10 месяцев доходы местных бюджетов выросли на 4%
18:34 13.11.2020 |
В январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом 2019 года доходы местных бюджетов выросли на 4,1%, или на 9,288 млрд гривен, до 233,609 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українськi Новини.
При этом поступления от налога на доходы физических лиц составили 141,734 млрд гривен, что на 6,3%, или на 8,415 млрд гривен больше по сравнению с январем-октябремм прошлого года.
Поступления от единого налога выросли на 7%, или на 2,076 млрд гривен до 31,56 млрд гривен, от платы за землю - снизились на 6,4%, или на 1,755 млрд гривен до 25,874 млрд гривен.
Доходы от налога на недвижимость выросли на 16,5% до 5,294 млрд гривен.
В октябре текущего года по сравнению с октябрем 2019 года доходы местных бюджетов выросли на 9,7% до 27,102 млрд гривен.
Как сообщали Українськi Новини, 2019 году по сравнению с 2018 годов доходы местных бюджетов выросли на 17,6%, или на 41,086 млрд гривен до 275,016 млрд гривен.
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