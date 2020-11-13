Дефицит внешней торговли Украины товарами за 9 мес. сократился на 59,1%

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-сентябре 2020 года сократилось на 59,1% по сравнению с январем-сентябрем 2019 года - до $2,944 млрд с $7,204 млрд, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 5,6% - до $35,018 млрд, импорт - на 14,3%, до $37,962 млрд.

Госстат уточняет, что в сентябре по сравнению с августом-2020 сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 1,5% – до $4,05 млрд, а объем импорта сократился на 1,5%, до $4,393млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в сентябре-2020 также было негативным и составило $343,0 млн, что лучше показателя предыдущего месяца ($466,8 млн).

Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-сентябре текущего года составил 0,92 (в январе-сентябре-2019 – 0,84).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 230 стран мира.



Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-сентябре 2020г.

Товарные позиции Экспорт, млн $ Экспорт, 9 мес. 2020 к 9 мес. 2019, % Импорт, млн $ Импорт, 9 мес. 2020 к 9 мес. 2019, % Всего¹ 35017.8 94.4 37962.1 85.7 Животные, продукты животного происхождения 864.4 90.2 864.7 119.3 Продукты растительного происхождения 8279.3 91.8 1404.6 115 - зерновые культуры 6758.8 98.9 142.9 101.5 Жиры животного и растительного происхождения 4011 120.4 194.7 104.3 Готовые пищевые продукты 2322.7 99.9 2017.7 114.1 Минеральные продукты 3701.7 95.5 6057.8 62.8 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 399.3 60.7 5567.8 61.8 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 1459.2 105.9 5218.1 91.6 Фармацевтическая продукция 191.8 107.9 1659.2 110.8 Удобрения 251.7 213.6 679.4 64 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 499.8 93 2471.1 92.6 Кожевенное сырье 91.3 86 168.5 80.7 Древесина и изделия из нее 1040 95.6 224.3 102 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 300.5 89.4 685.1 91.1 Текстильные материалы и изделия 573.3 89.9 1655.6 97 Обувь 123.8 84.8 331.2 90 Изделия из камня, гипса, цемента 330.9 104.4 526.5 91 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 62.9 122.5 110.1 160.6 Недрагоценные металлы и изделия из них 6731.6 83.2 2254.4 82 - черные металлы 5740.9 82.8 758.6 78.7 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 3202.6 97.1 8046.3 84.8 Реакторы ядерные, котлы, машины 1419.2 116.7 4247.7 87.1 Электрические машины 1783.3 85.7 3798.6 82.5 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 559.9 86.1 3964.3 89 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 85.5 87.1 3833.9 90.7 Приборы и аппараты оптические, фотографические 112.5 90.5 791.9 110.8 Разные промтовары 679.5 106.5 816.2 118.4 Произведения искусства 0.5 98.9 3 253.7 Товары, приобретенные в портах 1.4 31.6 77 25.5

¹ Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

Данные: Госстат