Дефицит внешней торговли Украины товарами за 9 мес. сократился на 59,1%

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 5,6% - до $35,018 млрд, импорт - на 14,3%, до $37,962 млрд.
Госстат уточняет, что в сентябре по сравнению с августом-2020 сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 1,5% – до $4,05 млрд, а объем импорта сократился на 1,5%, до $4,393млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в сентябре-2020 также было негативным и составило $343,0 млн, что лучше показателя предыдущего месяца ($466,8 млн).
Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-сентябре текущего года составил 0,92 (в январе-сентябре-2019 – 0,84).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 230 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-сентябре 2020г.
|Товарные позиции
|Экспорт, млн $
|Экспорт, 9 мес. 2020 к 9 мес. 2019, %
|Импорт, млн $
|Импорт, 9 мес. 2020 к 9 мес. 2019, %
|Всего¹
|35017.8
|94.4
|37962.1
|85.7
|Животные, продукты животного происхождения
|864.4
|90.2
|864.7
|119.3
|Продукты растительного происхождения
|8279.3
|91.8
|1404.6
|115
|- зерновые культуры
|6758.8
|98.9
|142.9
|101.5
|Жиры животного и растительного происхождения
|4011
|120.4
|194.7
|104.3
|Готовые пищевые продукты
|2322.7
|99.9
|2017.7
|114.1
|Минеральные продукты
|3701.7
|95.5
|6057.8
|62.8
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|399.3
|60.7
|5567.8
|61.8
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|1459.2
|105.9
|5218.1
|91.6
|Фармацевтическая продукция
|191.8
|107.9
|1659.2
|110.8
|Удобрения
|251.7
|213.6
|679.4
|64
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|499.8
|93
|2471.1
|92.6
|Кожевенное сырье
|91.3
|86
|168.5
|80.7
|Древесина и изделия из нее
|1040
|95.6
|224.3
|102
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|300.5
|89.4
|685.1
|91.1
|Текстильные материалы и изделия
|573.3
|89.9
|1655.6
|97
|Обувь
|123.8
|84.8
|331.2
|90
|Изделия из камня, гипса, цемента
|330.9
|104.4
|526.5
|91
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|62.9
|122.5
|110.1
|160.6
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|6731.6
|83.2
|2254.4
|82
|- черные металлы
|5740.9
|82.8
|758.6
|78.7
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|3202.6
|97.1
|8046.3
|84.8
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|1419.2
|116.7
|4247.7
|87.1
|Электрические машины
|1783.3
|85.7
|3798.6
|82.5
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|559.9
|86.1
|3964.3
|89
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|85.5
|87.1
|3833.9
|90.7
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|112.5
|90.5
|791.9
|110.8
|Разные промтовары
|679.5
|106.5
|816.2
|118.4
|Произведения искусства
|0.5
|98.9
|3
|253.7
|Товары, приобретенные в портах
|1.4
|31.6
|77
|25.5
¹ Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат