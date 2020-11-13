Внешняя торговля Украины в III кв.-2020 вновь стала дефицитной – Госстат

Внешнеторговый баланс Украины, сведенный в первом квартале 2020 года с минимальным дефицитом $0,01 млрд, во втором - с профицитом $1,07 млрд, в третьем квартале вновь стал дефицитным – $0,54 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

В то же время, по ее данным, в третьем квартале прошлого года дефицит был в 4,7 раза больше, и в целом за девять месяцев этого года зафиксирован дефицит внешней торговли в $0,54 млрд грн, тогда как за девять месяцев прошлого года – ее дефицит в $4,2 млрд.

Такой результат, исходя из статистики, объясняется более резким падением импорта, чем экспорта: за январь-сентябрь этого года экспорт товаров и услуг сократился на 6,5% - до $42,2 млрд, тогда как импорт – на 15,5%, до $41,67 млрд.

В то же время со странами ЕС дефицит внешней торговли Украины за девять месяцев остался практически на прошлогоднем уровне, снизившись всего на 2% – до $2,94 млрд: экспорт упал на 14,4% – до $15,46 млрд, тогда как импорт – на 12,7%, до $18,4 млрд.

В основном такой дефицит в торговле с ЕС вызван товарами, экспорт которых в январе-сентябре этого года упал на 16,3% – до $13,06 млрд, тогда как импорт – на 10,5%, до $16,45 млрд.

Несколько улучшил ситуацию возросший более чем вдвое – до $1,13 млрд - профицит в торговле услугами: их экспорт сократился лишь на 4,9% – до $3,09 млрд, тогда как импорт – на 27,2%, до $1,96 млрд.

В целом в торговле товарами за девять месяцев 2020 года дефицит снизился в 2,4 раза – до $2,94 млрд за счет того, что импорт упал на 14,3% – до $37,96 млрд, тогда как экспорт – на 5,6%, до $35,02 млрд.

В торговле услугами традиционный профицит даже несколько вырос – на 5,4%, до $4,44 млрд. Причиной тому также стало более быстрое сокращение импорта услуг – на 26,5%, до $3,71 млрд по сравнению с экспортом, сократившимся на 12% – до $8,15 млрд.

Как сообщалось, в 2019 году дефицит внешней торговли Украины снизился на 41,5% – до $3,63 млрд, причиной чему стала уплата "Газпромом" в конце года $2,9 млрд "Нафтогазу" в счет решения Стокгольмского арбитража.

За минувший год экспорт товаров и услуг возрос на 11,2% - до $63,68 млрд, тогда как импорт – только на 6%, до $67,31 млрд. В то же время в торговле товарами импорт рос опережающими темпами – на 6,3%, до $60,78 млрд, тогда как экспорт – на 5,8%, до $50,06 млрд.

В первом полугодии 2020 года экспорт товаров и услуг сократился на 7,1% - до $27,62 млрд, тогда как импорт – на 15,5%, до $26,55 млрд.



Сводный внешнеторговый баланс Украины за 9 мес.-2020 (млн, $)¹

Экспорт Импорт Сальдо 9 мес.-2019 9 мес.-2020 Изм., % 9 мес.-2019 9 мес.-2020 Изм., % 9 мес.-2019 9 мес.-2020 Изм., % Всего (товары и услуги)² 45135,6 42196,1 -6,5 49334,8 41665,3 -15,5 -4199,2 530,8 -112,6 в т.ч. ЕС 18071,6 15461,3 -14,4 21069,4 18398,6 -12,7 -2997,8 -2937,3 -2,0 Товары 37088,3 35017,8 -5,6 44292,3 37962,1 -14,3 -7204 -2944,3 -59,1 в т.ч. страны ЕС 15596,6 13060,7 -16,3 18377,2 16439,8 -10,5 -2780,6 -3379,1 21,5 Услуги 9260,5 8150 -12,0 5044,4 3705,9 -26,5 4216,1 4444,1 5,4 в т.ч. страны ЕС 3247,2 3089,5 -4,9 2694 1961,5 -27,2 553,2 1128 103,9

¹ - Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь, части Донецкой и Луганской областей.

2 - Во избежание двойного учета общие объемы товаров и услуг рассчитаны по формуле: всего (товары и услуги)=товары+услуги-стоимость услуг для переработки товаров с целью реализации за рубежом.