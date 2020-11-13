Внешняя торговля Украины в III кв.-2020 вновь стала дефицитной – Госстат

В то же время, по ее данным, в третьем квартале прошлого года дефицит был в 4,7 раза больше, и в целом за девять месяцев этого года зафиксирован дефицит внешней торговли в $0,54 млрд грн, тогда как за девять месяцев прошлого года – ее дефицит в $4,2 млрд.
Такой результат, исходя из статистики, объясняется более резким падением импорта, чем экспорта: за январь-сентябрь этого года экспорт товаров и услуг сократился на 6,5% - до $42,2 млрд, тогда как импорт – на 15,5%, до $41,67 млрд.
В то же время со странами ЕС дефицит внешней торговли Украины за девять месяцев остался практически на прошлогоднем уровне, снизившись всего на 2% – до $2,94 млрд: экспорт упал на 14,4% – до $15,46 млрд, тогда как импорт – на 12,7%, до $18,4 млрд.
В основном такой дефицит в торговле с ЕС вызван товарами, экспорт которых в январе-сентябре этого года упал на 16,3% – до $13,06 млрд, тогда как импорт – на 10,5%, до $16,45 млрд.
Несколько улучшил ситуацию возросший более чем вдвое – до $1,13 млрд - профицит в торговле услугами: их экспорт сократился лишь на 4,9% – до $3,09 млрд, тогда как импорт – на 27,2%, до $1,96 млрд.
В целом в торговле товарами за девять месяцев 2020 года дефицит снизился в 2,4 раза – до $2,94 млрд за счет того, что импорт упал на 14,3% – до $37,96 млрд, тогда как экспорт – на 5,6%, до $35,02 млрд.
В торговле услугами традиционный профицит даже несколько вырос – на 5,4%, до $4,44 млрд. Причиной тому также стало более быстрое сокращение импорта услуг – на 26,5%, до $3,71 млрд по сравнению с экспортом, сократившимся на 12% – до $8,15 млрд.
Как сообщалось, в 2019 году дефицит внешней торговли Украины снизился на 41,5% – до $3,63 млрд, причиной чему стала уплата "Газпромом" в конце года $2,9 млрд "Нафтогазу" в счет решения Стокгольмского арбитража.
За минувший год экспорт товаров и услуг возрос на 11,2% - до $63,68 млрд, тогда как импорт – только на 6%, до $67,31 млрд. В то же время в торговле товарами импорт рос опережающими темпами – на 6,3%, до $60,78 млрд, тогда как экспорт – на 5,8%, до $50,06 млрд.
В первом полугодии 2020 года экспорт товаров и услуг сократился на 7,1% - до $27,62 млрд, тогда как импорт – на 15,5%, до $26,55 млрд.
Сводный внешнеторговый баланс Украины за 9 мес.-2020 (млн, $)¹
|Экспорт
|Импорт
|Сальдо
|9 мес.-2019
|9 мес.-2020
|Изм., %
|9 мес.-2019
|9 мес.-2020
|Изм., %
|9 мес.-2019
|9 мес.-2020
|Изм., %
|Всего (товары и услуги)²
|45135,6
|42196,1
|-6,5
|49334,8
|41665,3
|-15,5
|-4199,2
|530,8
|-112,6
|в т.ч. ЕС
|18071,6
|15461,3
|-14,4
|21069,4
|18398,6
|-12,7
|-2997,8
|-2937,3
|-2,0
|Товары
|37088,3
|35017,8
|-5,6
|44292,3
|37962,1
|-14,3
|-7204
|-2944,3
|-59,1
|в т.ч. страны ЕС
|15596,6
|13060,7
|-16,3
|18377,2
|16439,8
|-10,5
|-2780,6
|-3379,1
|21,5
|Услуги
|9260,5
|8150
|-12,0
|5044,4
|3705,9
|-26,5
|4216,1
|4444,1
|5,4
|в т.ч. страны ЕС
|3247,2
|3089,5
|-4,9
|2694
|1961,5
|-27,2
|553,2
|1128
|103,9
¹ - Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь, части Донецкой и Луганской областей.
2 - Во избежание двойного учета общие объемы товаров и услуг рассчитаны по формуле: всего (товары и услуги)=товары+услуги-стоимость услуг для переработки товаров с целью реализации за рубежом.