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Госгеонедра запустила онлайн-калькулятор расчета начальной цены спецразрешения
08:43 13.11.2020 |
Государственная служба геологии и недр Украины запустила на сайте ГНПП "Геоинформ" онлайн-калькулятор, который позволит недропользователям самостоятельно посчитать начальную стоимость специального разрешения на пользование недрами.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Госгеонедр.
"Онлайн-калькулятор помогает определить ориентировочную начальную стоимость специального разрешения на пользование недрами. Его алгоритм предусматривает учет всех деталей, которые могут повлиять на цену лицензии: количество видов товарной продукции, доведенный либо условный объем запасов и ресурсов, значение полезного ископаемого и т.д., - объясняет глава Госгеонедр Роман Опимах. - Мы ожидаем, что сервис поможет недропользователям принимать инвестиционные решения, ведь начальную стоимость спецразрешения можно использовать в исчислении экономической целесообразности разработки месторождения".
Чтобы определить ориентировочную начальную стоимость лота, необходимо пошагово заполнить информацию относительно объекта: название участка, вид пользования недрами, количество видов товарной продукции, ее значение (местное или государственное), группа товарной продукции, вид, наименование, объем запасов и ресурсов на участке по классам, цена единицы вида товарной продукции. Вся информация, которую необходимо указать, как параметры расчета, содержится в протоколе участка и/или Инвестиционном атласе недропользователя. Цена единицы вида товарной продукции ежеквартально публикуется на сайте службы. Цена единицы товарной продукции на углеводороды определяется МЭРТ и публикуется на сайте ведомства.
Как сообщал Укринформ, 27 октября 2020 года вступило в силу постановление Кабмина от 23 сентября 2020 года №993 о порядке продажи спецразрешений на пользование недрами на электронных аукционах на постоянной основе.
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