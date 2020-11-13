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Из-за пандемии Украине грозит худшая рецессия за 10 лет - ООН
08:28 13.11.2020 |
В связи с пандемией коронавируса Украина может столкнуться с крупнейшей за последние 10 лет рецессией, из-за которой более 9 миллионов человек окажутся в бедности.
Как передает Укринформ, об этом говорится в отчете ООН за октябрь 2020 года.
Так, согласно материалам этого отчета, с начала пандемии более 80% домохозяйств в Украине потеряли доходы, а, по меньшей мере, в 40% семей хотя бы один из членов потерял работу.
Отмечается, что хотя на сегодняшний день и нет отдельных данных о востоке Украины, вероятно, социально-экономические последствия этого спада для пострадавшего в результате конфликта региона будут еще более разрушительными.
Сообщается, что на неподконтрольных Украине территориях на сегодняшний день 58% семей сообщили об использовании негативных механизмов приспособления для удовлетворения своих основных потребностей, по сравнению с 49% в начале 2020 года.
Также увеличивается доля домохозяйств, имеющих задолженность: 15% в сентябре против 11% в начале пандемии.
Отмечается, что государственный Ощадбанк стал единственным, кто продлил внутренне перемещенным лицам действие банковских карточек, срок которых закончился, до 1 января 2021 года.
Но из-за ограничений доступа, в частности карантинных мероприятий, пенсионеры из ОРДЛО не могут попасть в Украину, чтобы получить перевыпущенные карты. Ощадбанк перевыпустил по крайней мере 200 тысяч банковских карточек, которые еще не были получены их владельцами, в частности из-за карантинных ограничений пересечения "линии разграничения".
В отчете достаточно тревожно оценивается эпидемиологическая ситуация в Украине, которая «продолжает ухудшаться».
Так, подчеркивается, что количество случаев коронавирусного заболевания удваивается каждые пять недель в целом по стране и каждые три недели на востоке Украины (с 4600 случаев на конец сентября до более 14 тысяч в конце октября). В связи с экспоненциальным ростом заболевания правительство Украины продлило адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации, введенный в марте, до конца года. В ноябре планируется введение дополнительных ограничительных мер, поскольку ожидается, что суточное количество случаев достигнет отметки 10 тысяч.
За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 500865 человек, из них выздоровели 227694 человека, летальных случаев зарегистрировано 9145.
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