Минэнерго создало госпредприятия для возвращенных Ахметовым шахт

Министерство энергетики Украины создало государственное предприятие "Добропольеуголь-добыча", куда войдут возвращенные из аренды "ДТЭК" угольные активы.

Приказ №693 подписан главой Минэнерго 28 октября 2020 года, дата записи в Едином госреестре о проведении регистрации юрлица – 2 ноября.

И.о. генерального директора "Добропольеуголь-добыча" назначен экс-глава "Свердловантрацит" и "Донецкая угольная энергетическая компания" Александр Коваль.

Как сообщалось, в декабре 2010 года "ДТЭК" взял в аренду целостный имущественный комплекс ГП "Добропольеуголь", в октябре 2020 года договор аренды был расторгнут.

Согласно распоряжению Кабинета министров №1215 от 5 октября 2020 года, "Добропольеуголь" и ряд других государственных угледобывающих предприятий должны войти в новое акционерное общества с энергогенерирующей компанией ПАО "Центрэнерго".

ФГИ и Минэнерго до 31 декабря 2020 года должны провести инвентаризацию и аудит госшахт, определить перечень из наиболее эффективных с годовой производственной мощностью до 4,2 млн тонн угля газовой группы, имущество которых может быть внесено в уставнй капитал нового АО.

"Добропольеуголь" в январе-сентябре 2020 года сократило добычу рядового угля на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,575 млн тонн, что связано с временным постоем предпрития из-за проблем со сбытом продукции. В сентябре-2020 добыча составила 272,3 тыс. тонн, что практически соответствет среднемесячному показателю добычи в 2019 году.

В 2019 году добыча "Добропольеуголь" увеличилась на 12,2% по сравнению с 2018 годом – до 3,363 млн тонн.