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Минэнерго создало госпредприятия для возвращенных Ахметовым шахт
17:17 12.11.2020 |
Приказ №693 подписан главой Минэнерго 28 октября 2020 года, дата записи в Едином госреестре о проведении регистрации юрлица – 2 ноября.
И.о. генерального директора "Добропольеуголь-добыча" назначен экс-глава "Свердловантрацит" и "Донецкая угольная энергетическая компания" Александр Коваль.
Как сообщалось, в декабре 2010 года "ДТЭК" взял в аренду целостный имущественный комплекс ГП "Добропольеуголь", в октябре 2020 года договор аренды был расторгнут.
Согласно распоряжению Кабинета министров №1215 от 5 октября 2020 года, "Добропольеуголь" и ряд других государственных угледобывающих предприятий должны войти в новое акционерное общества с энергогенерирующей компанией ПАО "Центрэнерго".
ФГИ и Минэнерго до 31 декабря 2020 года должны провести инвентаризацию и аудит госшахт, определить перечень из наиболее эффективных с годовой производственной мощностью до 4,2 млн тонн угля газовой группы, имущество которых может быть внесено в уставнй капитал нового АО.
"Добропольеуголь" в январе-сентябре 2020 года сократило добычу рядового угля на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,575 млн тонн, что связано с временным постоем предпрития из-за проблем со сбытом продукции. В сентябре-2020 добыча составила 272,3 тыс. тонн, что практически соответствет среднемесячному показателю добычи в 2019 году.
В 2019 году добыча "Добропольеуголь" увеличилась на 12,2% по сравнению с 2018 годом – до 3,363 млн тонн.
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