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Госэкоинспекция будет фиксировать нарушения с помощью аэрокосмической съемки
15:41 12.11.2020 |
Государственная экологическая инспекция будет отслеживать незаконные вырубки леса, разработки карьеров, а также фиксировать транспорт нарушителей с помощью аэрокосмической съемки.
Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции.
«В рамках сотрудничества с Государственной экологической академией последипломного образования и управления будем получать данные дистанционного зондирования земли, которые учебному заведению предоставляет Национальный центр управления и испытаний космических средств», - рассказал председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.
По его словам, благодаря такому экологическому мониторингу ГЭИ сможет не только выявлять нарушения, но и фиксировать автомобили, на которых передвигались преступники, и оценить общую экологическую ситуацию в ретроспективе, сравнивая снимки за разные периоды; проводить инвентаризацию и оценку качества земель.
«Это все позволит Госэкоинспекции точнее фиксировать преступления против окружающей среды и быстрее находить виновных. А ретроспективный анализ поможет понять, на каких территориях нужно проводить усиленный контроль», - объяснил руководитель ведомства.
Он добавил, что для реализации этого пилотного проекта будет создан совместный центр с Государственной экологической академией.
«Со временем, надеюсь, запустим такой аэрокосмический мониторинг на постоянной основе», - отметил Малеваный.
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