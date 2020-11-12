Госэкоинспекция будет фиксировать нарушения с помощью аэрокосмической съемки

Государственная экологическая инспекция будет отслеживать незаконные вырубки леса, разработки карьеров, а также фиксировать транспорт нарушителей с помощью аэрокосмической съемки.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции.

«В рамках сотрудничества с Государственной экологической академией последипломного образования и управления будем получать данные дистанционного зондирования земли, которые учебному заведению предоставляет Национальный центр управления и испытаний космических средств», - рассказал председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

По его словам, благодаря такому экологическому мониторингу ГЭИ сможет не только выявлять нарушения, но и фиксировать автомобили, на которых передвигались преступники, и оценить общую экологическую ситуацию в ретроспективе, сравнивая снимки за разные периоды; проводить инвентаризацию и оценку качества земель.

«Это все позволит Госэкоинспекции точнее фиксировать преступления против окружающей среды и быстрее находить виновных. А ретроспективный анализ поможет понять, на каких территориях нужно проводить усиленный контроль», - объяснил руководитель ведомства.

Он добавил, что для реализации этого пилотного проекта будет создан совместный центр с Государственной экологической академией.

«Со временем, надеюсь, запустим такой аэрокосмический мониторинг на постоянной основе», - отметил Малеваный.