Минэкономики может повысить максимальный годовой доход для участников программы «5-7-9%»

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассматривает возможность расширить круг участников программы "Доступные кредиты 5-7-9%" через повышение максимального уровня годового дохода предприятий и предоставление возможности учитвать доход компании за отчетный период 2020 года.

"Существующие программы поддержки, в частности "Доступные кредиты 5-7-9%", "Частичная безработица" будут максимально адаптированы под потребности и запросы бизнеса. Также нарабатываются новые форматы поддержки", - указало министерство на сайте в четверг.

Это стало предметом обсуждения министра экономики Игоря Петрашко с бизнесом, а именно с представителями ресторанного бизнеса, киноиндустрии, торгово-развлекательного бизнеса и учреждений культуры.

В рамках усовершенствования программы доступных кредитов министерство также рассматривает варианты решения вопроса залога и применения портфельных гарантий (до 80% кредита покрывается государством), послабление требований к фонду оплаты труда и численности персонала, указано в сообщении.

Помимо этого, министерство допускает адаптацию программы по частичной безработице.

"Поддержка будет продолжена, и в связи с этим к существующему бюджету программы дополнительно выделено 80 млн грн. Главная цель - помочь бизнесу покрыть расходы на зарплату рабочим, которым сокращено рабочее время, тем самым сохраняя рабочие места", - отметило Минэкономики.

Вместе с тем в ходе диалога предприниматели подняли вопрос арендной платы, в частности возможности освобождения от нее или отсрочки. Среди предложенных вариантов решений - взаимодействие с Торгово-промышленной палатой для получения специальных сертификатов, допускающие использование механизма форс-мажора.

"Еще один рассмотренный формат поддержки бизнеса - получение грантов, в контексте которых предприниматели высказали пожелание поднять существующие лимиты финансовой поддержки", - указало министерство.