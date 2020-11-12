Минрегион берет на себя ответственность за реформу ГАСИ - Чернышов

Министерство развития громад и территорий Украины берет на себя ответственность за внедрение шагов и назначений необходимых для продолжения реформы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Как передает Укринформ, об этом сказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов во время совещания накануне, сообщает пресс-служба ведомства.

«Реформа стартовала в марте, когда было принято постановление №218 и №219 о ликвидации ГАСИ и создании ГССГ и ГИГ, а также остановлено действие постановления КМУ №553. Завершение реформы, как отмечал Премьер-министр, планировалось осенью этого года. Но на самом деле процесс затянулся, мы должны признать это. Произошло так в силу ряда обстоятельств, среди которых, в частности, и значительное количество ответственных и участников процесса, несоответствие законодательной базы, огромное сопротивление старой системы, определенные кадровые вопросы. Но мы не остановимся, и теперь Минрегион берет на себя ответственность за назначение и шаги, необходимые для продолжения реформы", - отметил Чернышов.

Он добавил, что эта работа требует полной координации с Комитетом ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а также взаимопонимания со всеми сторонами.

"События последних двух недель - обыски в ГАСИ и неотложные кадровые изменения, осуществленные правительством, - доказывают срочность нашей общей работы", - подчеркнул министр.

По словам Чернышова, уже созданная рабочая группа начнет разработку нового законопроекта, который должен стать эффективным инструментом реформирования государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко отметил, что «деятельность ГАСИ, как органа, который скомпрометировал себя перед обществом, должна быть прекращена".

По его словам, это является также одним из приоритетов Президента Украины и такого результата ожидает весь строительный рынок.

"По результатам широкой экспертной дискуссии относительно законопроектов по этому вопросу, которые находятся на рассмотрении Верховной Рады Украины, до конца этого года должны разработать и представить в парламент согласованный документ, который объективно учтет требования и пожелания всех стейкхолдеров процесса реформирования, позволит ввести прозрачный, единый для всех участников рынка, механизм государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. При этом, должен быть соблюден баланс интересов, как застройщиков, так и потребителей строительных услуг", - отметил Клочко.

Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров 13 марта 2020 года принял постановление о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) и создании вместо нее отдельных органов, между которыми будут распределены функции ГАСИ. Соответствующие постановления Кабмина вступили в силу 15 марта.

В частности, правительство создало Государственную сервисную службу градостроительства Госсервисстрой), основными задачами которой является предоставление (получение, регистрация), отказ в выдаче или аннулирование (отмена) документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ, принятие в эксплуатацию законченных строительством объекто .

Также образована Государственная инспекция градостроительства и Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве.