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Из-за карантина в Украине изменили процедуру открытия пенсионных счетов
15:52 11.11.2020 |
Кабинет министров Украины упростил процедуру открытия банковского счета для получателей пенсий и денежных пособий.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины» правительство приняло в ходе сегодняшнего заседания.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это еще один шаг для упрощения социальной сферы - внедрение политики одного обращения в вопросе назначения пенсий.
"Как это было раньше - нужно было идти в Пенсионный фонд, потом в банк для открытия счета, потом ждать, потом снова в банк. Это была целая процедура, она была довольно обременительная, и во время коронавируса процедура стала еще и очень опасной. Теперь должна заработать политика одного обращения, когда человек просто обращается в Пенсионный фонд, далее по обращению самого фонда или органа социальной защиты будет открыт счет в банке", - сказал Шмыгаль.
Согласно пояснительной записке к документу, упрощение процедуры открытия текущих счетов получателям пенсий и денежных пособий предусматривает возможность открытия таких счетов уполномоченными банками по желанию получателя по обращению органов Пенсионного фонда и органов социальной защиты населения.
Отмечается, что такие изменения необходимы для уменьшения количества посещений гражданами учреждений при назначении пенсии или денежного пособия в связи с распространением коронавирусной болезни, особенно опасной для лиц пожилого возраста.
"Для открытия такого счета нужно будет лишь один раз обратиться в орган Пенсионного фонда Украины или орган социальной защиты населения, что будет способствовать выбору получателями способа получения выплат через текущие счета в уполномоченных банках, распространению практики использования безналичных расчетов и, соответственно, уменьшению контактов с другими лицами", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
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