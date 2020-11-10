Финансовые новости
- |
- 10.11.20
- |
- 23:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В январе-октябре текущего года бизнес направил на репатриацию дивидендов 2 736 млн долларов
23:16 10.11.2020 |
"За 10 месяцев 2020 куплено для репатриации дивидендов 2,085 млрд долларов, перечислено 2,736 млрд долларов", - сообщили в пресс-службе НБУ.
При этом Национальный банк ожидает, что объем репатриации дивидендов по итогам этого года составит около 3,5 млрд долларов, а в следующем - около 3,3 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, в июле 2019 года Нацбанк отменил все ограничения на репатриацию дивидендов для улучшения инвестиционного климата, как это было предусмотрено дорожной картой по валютной либерализации.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Европарламент раскритиковал Украину за нереформированную судебную систему и олигархов
|Опять корм вместо еды: Как Минобороны Зеленского похоронило реформу питания ВСУ
|«План действий по Донбассу» от Кравчука. Зачем Зеленскому нужна новая имитация мирного процесса
|Три «вилки» для Кличко. Почему мэру Киева лучше не думать про президентство
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сальдо внешней торговли продукцией АПК в этом году снизилось на $1 миллиард
|В январе-октябре текущего года бизнес направил на репатриацию дивидендов 2 736 млн долларов
|Минфин поднял ставку 6-мес. ОВГЗ до 9% и 12-мес. до 10,5%
|«Нафтогаз» в 2020г увеличивает продажи топлива на АЗС U.GO почти на треть
|Цены промпроизводителей Украины в октябре выросли на 3,8% - Госстат
|Нефть 10 ноября начала дорожать на оптимизме по поводу вакцины от коронавируса
Это интересно
|Ryzen 5000 оказались очень энергоэффективными процессорами. 16-ядерный Ryzen 9 5950X потребляет на 100 Вт меньше Core i9-10900K
|Первая поездка пассажиров в капсуле Hyperloop прошла успешно
|Ford выпустит в свободную продажу 770-сильный мотор V8
|Xiaomi и OPPO стремительно укрепляют позиции на рынке смартфонов Европы
|Американцы проголосовали за расширение прав автомастерских
|В следующее десятилетие Bentley обещает въехать исключительно на электротяге
|SpaceX успешно запустила спутник GPS III для космических сил США