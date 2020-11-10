Цены промпроизводителей Украины в октябре выросли на 3,8% - Госстат

Цены производителей промышленной продукции Украины в октябре 2020 года выросли на 3,8%, тогда как в сентябре на 1,7%, августе – на 2,3%, июле – на 0,4%, а в июне и мае было зафиксировано их снижение соответственно на 2% и 0,6%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Госстат уточняет, что в пределах Украины в октябре к сентябрю 2020 года цены промпроизводителей возросли на 3,6%, при поставках за пределы страны – на 4,4%.

В годовом измерении (к аналогичному месяцу 2019 года) по итогам октября 2020 года цены в промышленности выросли на 3,2%, тогда как по итогам сентября снизились на 1,7%, августа – на 4,7%, июля – на 7,5%, июня – на 4,6%, мая – на 5,1%.

За 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года цены промпроизводителей снизились на 4%, с начала года (октябрь 2020 к декабрю-2019) – выросли на 10,3%.

По данным статведомства, в добывающей промышленности и разработке карьеров в октябре по сравнению с сентябрем текущего года цены увеличились на 15,5%, при этом в добыче сырой нефти и природного газа продукция подорожала на 33,3%, в добыче металлических руд - на 9,5%, каменного угля – на 5,4%.

В минувшем месяце рост цен в перерабатывающей промышленности составил 2,6%, в металлургии - 5,3%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки - 3,7%, химической продукции – 2,1%, в текстильном производстве – 0,3%, деревообработке – 0,8%, фармпроизводстве – 0,7%, поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха подорожала на 1,4%. При этом в машиностроении цены снизились на 0,1%.

Как сообщалось, цены производителей промпродукции в Украине в 2019 году снизились на 7,4%



Изменение цен производителей промышленной продукции в октябре 2020 года¹, %

октября 2020 к сентябрю 2020 октябрь 2020 к октябрю 2019 октябрь 2020 к декабрю 2019 январь-октябрь 2020 к январь-октябрю 2019 Промышленность всего 103,8 103,2 110,3 96,0 Добывающая промышленность и разработка карьеров 115,5 114,2 119,0 78,2 Добыча каменного угля 105,4 81,1 92,7 68,8 Добыча сырой нефти и природного газа 133,3 109,8 107,0 63,3 Добыча металлических руд 109,5 128,3 137,0 88,3 Перерабатывающая промышленность 102,6 108,4 111,3 99,2 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 102,9 115,3 114,9 106,9 производство мяса и мясных продуктов 101,1 101,6 103,7 99,6 производство молочных продуктов 100,5 106,9 104,5 107,4 производство хлеба и хлебобулочных изделий 101,6 106,6 105,6 105,0 производство сахара 112,1 126,4 127,5 106,0 производство напитков 100,4 102,1 102,0 103,9 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 100,3 104,6 105,0 103,2 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 100,8 107,7 109,6 99,8 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 103,7 95,6 101,7 81,6 Производство химических веществ и химической продукции 102,1 113,5 115,9 99,8 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 100,7 108,7 106,8 109,2 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 100,2 102,6 103,4 101,2 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 105,3 109,5 117,7 91,7 Машиностроение 99,9 98,9 101,2 98,1 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 100,5 101,1 101,6 101,0 Производство электрооборудования 100,7 96,6 102,9 89,1 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 100,3 101,7 101,5 100,3 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 99,0 97,9 100,2 101,4 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 101,4 86,7 102,6 95,9 Товары промежуточного потребления 104,1 110,6 116,4 94,3 Инвестиционные товары 100,3 101,2 102,7 101,9 Потребительские товары краткосрочного пользования 102,4 113,6 113,1 106,9 Потребительские товары длительного пользования 100,4 106,6 106,4 103,7 Энергия 105,2 91,8 104,5 89,6

Данные: Госстат

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.