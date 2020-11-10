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Цены промпроизводителей Украины в октябре выросли на 3,8% - Госстат
14:52 10.11.2020 |
Цены производителей промышленной продукции Украины в октябре 2020 года выросли на 3,8%, тогда как в сентябре на 1,7%, августе – на 2,3%, июле – на 0,4%, а в июне и мае было зафиксировано их снижение соответственно на 2% и 0,6%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.
Госстат уточняет, что в пределах Украины в октябре к сентябрю 2020 года цены промпроизводителей возросли на 3,6%, при поставках за пределы страны – на 4,4%.
В годовом измерении (к аналогичному месяцу 2019 года) по итогам октября 2020 года цены в промышленности выросли на 3,2%, тогда как по итогам сентября снизились на 1,7%, августа – на 4,7%, июля – на 7,5%, июня – на 4,6%, мая – на 5,1%.
За 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года цены промпроизводителей снизились на 4%, с начала года (октябрь 2020 к декабрю-2019) – выросли на 10,3%.
По данным статведомства, в добывающей промышленности и разработке карьеров в октябре по сравнению с сентябрем текущего года цены увеличились на 15,5%, при этом в добыче сырой нефти и природного газа продукция подорожала на 33,3%, в добыче металлических руд - на 9,5%, каменного угля – на 5,4%.
В минувшем месяце рост цен в перерабатывающей промышленности составил 2,6%, в металлургии - 5,3%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки - 3,7%, химической продукции – 2,1%, в текстильном производстве – 0,3%, деревообработке – 0,8%, фармпроизводстве – 0,7%, поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха подорожала на 1,4%. При этом в машиностроении цены снизились на 0,1%.
Как сообщалось, цены производителей промпродукции в Украине в 2019 году снизились на 7,4%
Изменение цен производителей промышленной продукции в октябре 2020 года¹, %
|октября 2020 к сентябрю 2020
|октябрь 2020 к октябрю 2019
|октябрь 2020 к декабрю 2019
|январь-октябрь 2020 к январь-октябрю 2019
|Промышленность всего
|103,8
|103,2
|110,3
|96,0
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|115,5
|114,2
|119,0
|78,2
|Добыча каменного угля
|105,4
|81,1
|92,7
|68,8
|Добыча сырой нефти и природного газа
|133,3
|109,8
|107,0
|63,3
|Добыча металлических руд
|109,5
|128,3
|137,0
|88,3
|Перерабатывающая промышленность
|102,6
|108,4
|111,3
|99,2
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|102,9
|115,3
|114,9
|106,9
|производство мяса и мясных продуктов
|101,1
|101,6
|103,7
|99,6
|производство молочных продуктов
|100,5
|106,9
|104,5
|107,4
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|101,6
|106,6
|105,6
|105,0
|производство сахара
|112,1
|126,4
|127,5
|106,0
|производство напитков
|100,4
|102,1
|102,0
|103,9
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|100,3
|104,6
|105,0
|103,2
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|100,8
|107,7
|109,6
|99,8
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|103,7
|95,6
|101,7
|81,6
|Производство химических веществ и химической продукции
|102,1
|113,5
|115,9
|99,8
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|100,7
|108,7
|106,8
|109,2
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|100,2
|102,6
|103,4
|101,2
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|105,3
|109,5
|117,7
|91,7
|Машиностроение
|99,9
|98,9
|101,2
|98,1
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|100,5
|101,1
|101,6
|101,0
|Производство электрооборудования
|100,7
|96,6
|102,9
|89,1
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|100,3
|101,7
|101,5
|100,3
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|99,0
|97,9
|100,2
|101,4
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|101,4
|86,7
|102,6
|95,9
|Товары промежуточного потребления
|104,1
|110,6
|116,4
|94,3
|Инвестиционные товары
|100,3
|101,2
|102,7
|101,9
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|102,4
|113,6
|113,1
|106,9
|Потребительские товары длительного пользования
|100,4
|106,6
|106,4
|103,7
|Энергия
|105,2
|91,8
|104,5
|89,6
Данные: Госстат
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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