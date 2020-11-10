В Украине спрос на подержанные иномарки в 5 раз выше, чем на новые автомобили

В октябре на украинские номера перешли 38,8 тыс. легковых автомобилей с пробегом, ввезенных из-за границы. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее и является рекордным показателем с начала текущего года.

Напомним, в октябре украинцы приобрели 8,4 тыс. новых легковых автомобилей. Таким образом регистрации импортированного секонд-хенда почти в 5 раз превысили рынок новых авто.

Возрастная структура зарегистрированных в октябре иномарок с пробегом имела следующий вид.

На автомобили возрастом до 5 лет пришлось 30% регистраций; те же 30% охватили автомобили произведенные 6-10 лет назад; иномарки возраст которых превысил 10 лет составили 40% октябрьских регистраций подержанных авто.

Выбирая подержанную иномарку, украинцы отдавали предпочтения автомобилям с бензиновыми двигателями. В октябре таких автомобилей было более половины (58%). Доля дизельных автомобилей - 29%. Каждый десятый легковой автомобиль с пробегом, получивший в прошлом месяце украинскую прописку, был с установленным газобаллонным оборудованием. На гибриды и электромобили пришлось 3% регистраций импортного секонд-хенда.

Самым популярным б/у-шным автомобилем месяца был Renault Megane. В октябре украинцы зарегистрировали 2423 подержанных авто этой модели.

Вторым стал Volkswagen Passat, за месяц на украинские номера перешли 2022 Пассата.

На третьем месте Skoda Octavia с результатом - 1996 растаможенных и зарегистрированных авто.

Продолжает список Volkswagen Golf, в активе которого - 1961 регистрация.

Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Ford Focus - 1474 шт.

Всего с начала года украинскую прописку получили 281,1 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых автомобилей, что в 4,1 раза больше количества регистраций новых машин за тот же период.