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Иностранные инвесторы теряют интерес к Украине - исследование
17:40 09.11.2020 |
Около 48% иностранных инвесторов считают, что инвестиционная привлекательность Украины снижается, ещё 42% не усматривают существенных изменений и лишь 9% видят улучшение ситуации.
Об этом свидетельствуют результаты пятого ежегодного опроса иностранных инвесторов, которое провели Европейская Бизнес Ассоциация, Dragon Capital и Центр экономической стратегии в конце октября 2020 года, сообщает пресс-служба Dragon Capital.
"Впервые за пять лет опроса недоверие к судебной системе возглавило анти-рейтинг препятствий для иностранных инвестиций. Широко распространенная коррупция, лидер предыдущих лет, заняла второе место. Эти два препятствия являются важнейшими как для стратегических, так и портфельных инвесторов", - сказано в сообщении.
Монополизация рынков и захват власти олигархами - на третьем месте среди препятствий, хотя стратегическим инвесторам также существенно препятствует обременительное и нестабильное законодательство.
Дефолт по государственным заимствованиям был назван самой большой угрозой для инвестиционного климата. Вторую и третью позицию заняли отход от демократических ценностей и изменение геополитического курса.
Стратегические инвесторы также видят угрозу в слишком мягкой бюджетной и монетарной политике, что несет риски для макроэкономической стабильности. Портфельные инвесторы считают невозможность достичь договоренности с МВФ наиболее существенной угрозой после дефолта.
Dragon Capital
Инвестиционная компания Dragon Capital (генеральный директор - бизнесмен Томаш Фиала) основана в 2000 году в Киеве и специализируется на инвестиционно-банковских и брокерских услугах и управлении недвижимостью. В 2007-2017 годах миноритарным пакетом Dragon Capital владел один из крупнейших мировых банков Goldman Sachs. Под управлением Dragon Capital находится около 30 объектов коммерческой недвижимости общей площадью более 680 тыс. кв. м, что делает компанию одним из крупнейших игроков рынка недвижимости в Украине.
ЕБА
Европейская Бизнес Ассоциация - некоммерческая организация международного бизнеса в Украине, основанная в 1999 году. Объединяет более 900 европейских, украинских и международных компаний.
ЦЭС
Центр экономической стратегии - неправительственный исследовательский центр по вопросам экономической политики, основанный в мае 2015 года. Задача ЦЭС - поддержка реформ в Украине с целью достижения устойчивого экономического роста. Центр осуществляет независимый анализ наиболее важных аспектов государственной политики, а также работает над усилением общественной поддержки реформ.
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