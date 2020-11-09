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Инфляция в Украине в октябре выросла до 1%, в годовом измерении - до 2,6% - Госстат
17:14 09.11.2020 |
Рост потребительских цен в Украине в октябре 2020 года ускорился до 1% с 0,5% в сентябре после снижения на 0,2% в августе и на 0,6% - в июле, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.
В октябре 2019 года инфляция составила 0,7%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам октября-2020 также выросла до 2,6% по сравнению с 2,3% по итогам сентября, 2,5% – августа и 2,4% – по итогам июля.
Помимо того, Госстат в октябре-2020 зафиксировал базовую инфляцию на уровне 0,8% после 1,1% в сентябре и 0,1% в августе. В сентябре пришлого года этот показатель был чуть ниже – 0,7%, потому в годовом измерении базовая инфляция по итогам октября этого года увеличилась с 3,1% до 3,2%.
На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего (на 22,9% и 22,7%) подорожали сахар и яйца. На 7,3%-0,8% выросли цены на подсолнечное масло, сало, хлеб, молоко и молочные продукты, макаронные изделия, мясо и мясопродукты. В то же время на 6,2% подешевели фрукты, на 1,5-0,3% - рис, овощи, рыба и продукты из рыбы.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,9%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,8%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 4,4% произошло в основном за счет повышения цен на природный газ на 18,2%, а также тарифов на отопление - на 3,5%.
Цены на транспорт выросли на 0,2%, в первую очередь, за счет подорожания автомобилей на 1,4%, топлива и масел - на 0,8%. Вместе с тем на 5,0% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.
Потребительские цены в октябре 2020года, %:
|октябрь 2020 к сентябрю 2020
|октябрь 2020 к декабрю 2019
|октябрь 2020 к октябрю 2019
|январь-октябрь 2020 к январю-октябрю 2019
|Индекс потребительских цен
|1.0
|2.7
|2.6
|2.4
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|1.1
|1.8
|1.6
|2.5
|Продукты питания
|1.2
|1.8
|1.6
|2.6
|Хлеб та хлебопродукты
|0.8
|6.2
|6.6
|8.5
|Хлеб
|1.5
|4.6
|5.5
|6.0
|Макаронные изделия
|1.0
|4.3
|3.7
|3.1
|Мясо и мясопродукты
|0.8
|0.3
|-1.1
|-0.2
|Рыба та рыбопродукты
|-0.3
|2.9
|1.5
|2.3
|Молоко
|1.4
|-0.1
|4.0
|6.2
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|0.8
|2.0
|4.5
|5.7
|Яйца
|22.7
|5.3
|8.5
|-6.4
|Масло сливочное
|0.4
|1.0
|2.4
|4.7
|Масло подсолнечное
|7.3
|9.3
|8.1
|-0.5
|Фрукти
|-6.2
|18.9
|12.3
|24.2
|Овощи
|-0.9
|-25.8
|-24.0
|-16.9
|Сахар
|22.9
|29.3
|24.3
|3.3
|Безалкогольные напитки
|0.1
|1.9
|1.1
|1.7
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|0.9
|7.8
|9.5
|10.9
|Одежда и обувь
|2.0
|-0.3
|-5.1
|-4.2
|Одежда
|1.7
|-0.1
|-4.6
|-3.7
|Обувь
|2.1
|-0.6
|-5.7
|-4.9
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|4.4
|5.0
|5.5
|-6.0
|Содержание и ремонт жилья
|0.5
|3.0
|2.9
|3.1
|Водоснабжение
|0.0
|18.5
|19.6
|22.4
|Канализация
|0.0
|16.5
|17.4
|19.2
|Содержание домов и придомовых территорий
|0.1
|2.7
|3.2
|4.8
|Электроэнергия
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|Природный газ
|18.2
|23.9
|24.0
|-30.1
|Горячая вода, отопление
|3.1
|-10.3
|-9.9
|-9.7
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0.4
|0.6
|-0.1
|-0.9
|Здравоохранение
|0.4
|6.6
|6.6
|4.9
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0.3
|6.7
|6.3
|4.0
|Амбулаторные услуги
|0.6
|7.8
|8.9
|8.8
|Транспорт
|0.2
|1.0
|-0.1
|-2.6
|Топливо и масла
|0.8
|-15.3
|-16.6
|-16.8
|Транспортные услуги
|-0.6
|3.3
|3.8
|4.5
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|-5.0
|5.9
|6.2
|7.4
|Пассажирский автодорожный транспорт
|0.1
|2.6
|3.2
|4.5
|Связь
|0.0
|3.9
|3.3
|7.0
|Отдых и культура
|0.9
|-0.7
|-1.6
|-2.1
|Образование
|0.1
|13.8
|13.8
|13.5
|Рестораны та гостиницы
|1.1
|3.0
|4.2
|6.4
|Разные товары и услуги
|0.5
|0.1
|3.9
|6.5
Данные: Госстат
Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.
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