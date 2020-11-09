Инфляция в Украине в октябре выросла до 1%, в годовом измерении - до 2,6% - Госстат

Рост потребительских цен в Украине в октябре 2020 года ускорился до 1% с 0,5% в сентябре после снижения на 0,2% в августе и на 0,6% - в июле, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

В октябре 2019 года инфляция составила 0,7%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам октября-2020 также выросла до 2,6% по сравнению с 2,3% по итогам сентября, 2,5% – августа и 2,4% – по итогам июля.

Помимо того, Госстат в октябре-2020 зафиксировал базовую инфляцию на уровне 0,8% после 1,1% в сентябре и 0,1% в августе. В сентябре пришлого года этот показатель был чуть ниже – 0,7%, потому в годовом измерении базовая инфляция по итогам октября этого года увеличилась с 3,1% до 3,2%.

На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего (на 22,9% и 22,7%) подорожали сахар и яйца. На 7,3%-0,8% выросли цены на подсолнечное масло, сало, хлеб, молоко и молочные продукты, макаронные изделия, мясо и мясопродукты. В то же время на 6,2% подешевели фрукты, на 1,5-0,3% - рис, овощи, рыба и продукты из рыбы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,9%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,8%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 4,4% произошло в основном за счет повышения цен на природный газ на 18,2%, а также тарифов на отопление - на 3,5%.

Цены на транспорт выросли на 0,2%, в первую очередь, за счет подорожания автомобилей на 1,4%, топлива и масел - на 0,8%. Вместе с тем на 5,0% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.



Потребительские цены в октябре 2020года, %:

октябрь 2020 к сентябрю 2020 октябрь 2020 к декабрю 2019 октябрь 2020 к октябрю 2019 январь-октябрь 2020 к январю-октябрю 2019 Индекс потребительских цен 1.0 2.7 2.6 2.4 Продукты питания и безалкогольные напитки 1.1 1.8 1.6 2.5 Продукты питания 1.2 1.8 1.6 2.6 Хлеб та хлебопродукты 0.8 6.2 6.6 8.5 Хлеб 1.5 4.6 5.5 6.0 Макаронные изделия 1.0 4.3 3.7 3.1 Мясо и мясопродукты 0.8 0.3 -1.1 -0.2 Рыба та рыбопродукты -0.3 2.9 1.5 2.3 Молоко 1.4 -0.1 4.0 6.2 Сыр и мягкий сыр (творог) 0.8 2.0 4.5 5.7 Яйца 22.7 5.3 8.5 -6.4 Масло сливочное 0.4 1.0 2.4 4.7 Масло подсолнечное 7.3 9.3 8.1 -0.5 Фрукти -6.2 18.9 12.3 24.2 Овощи -0.9 -25.8 -24.0 -16.9 Сахар 22.9 29.3 24.3 3.3 Безалкогольные напитки 0.1 1.9 1.1 1.7 Алкогольные напитки, табачные изделия 0.9 7.8 9.5 10.9 Одежда и обувь 2.0 -0.3 -5.1 -4.2 Одежда 1.7 -0.1 -4.6 -3.7 Обувь 2.1 -0.6 -5.7 -4.9 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 4.4 5.0 5.5 -6.0 Содержание и ремонт жилья 0.5 3.0 2.9 3.1 Водоснабжение 0.0 18.5 19.6 22.4 Канализация 0.0 16.5 17.4 19.2 Содержание домов и придомовых территорий 0.1 2.7 3.2 4.8 Электроэнергия 0.0 0.0 0.0 0.0 Природный газ 18.2 23.9 24.0 -30.1 Горячая вода, отопление 3.1 -10.3 -9.9 -9.7 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0.4 0.6 -0.1 -0.9 Здравоохранение 0.4 6.6 6.6 4.9 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0.3 6.7 6.3 4.0 Амбулаторные услуги 0.6 7.8 8.9 8.8 Транспорт 0.2 1.0 -0.1 -2.6 Топливо и масла 0.8 -15.3 -16.6 -16.8 Транспортные услуги -0.6 3.3 3.8 4.5 Пассажирский железнодорожный транспорт -5.0 5.9 6.2 7.4 Пассажирский автодорожный транспорт 0.1 2.6 3.2 4.5 Связь 0.0 3.9 3.3 7.0 Отдых и культура 0.9 -0.7 -1.6 -2.1 Образование 0.1 13.8 13.8 13.5 Рестораны та гостиницы 1.1 3.0 4.2 6.4 Разные товары и услуги 0.5 0.1 3.9 6.5

Данные: Госстат

Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.