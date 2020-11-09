Ракетный носитель, который обещает создать вице-премьер, уже 50 лет существует в Украине - эксперт о заявлении Уруского

Большинство заявлений вице-премьера Олега Уруского похожи на популизм и пиар с целью демонстрации какой-то активности Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Это касается и анонса Уруского о создании ракетного носителя легкого класса, который существует в Украине еще с 1972 года. По этом УНН рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Вы скажите, пожалуйста, министру, что у нас такой носитель есть с 1972 года. То есть 50 лет в Украине есть такой носитель, тихонько только ему скажите. На этих ракетных носителях уже полмира летало. Все это давно делалось в Украине. И поэтому, я думаю, что такое заявление с одной стороны - это "вперед в прошлое", с другой стороны - оно, к сожалению, показывает, насколько министр адекватно ситуацию оценивает и насколько хорошо он знает украинскую промышленность", - отметил эксперт.

По мнению Бортника, причиной этих заявлений является популизм и попытка продемонстрировать какую-то активность при отсутствии реальных результатов работы возглавляемого Уруским Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

"Конечно, это популизм, это отвлечение, это демонстрация какой-то своей активности. Мне кажется, что министру лучше заняться реально своей работой, беспокоиться тем, как загрузить заказами хотя бы те же корпорации "Антонова". О том, как повысить заработные платы и дать заказы КБ "Южное" и нашей космической отрасли, а не фантазировать на широкие темы. Пока о работе министерства ничего не слышно, только пиар-заявления. Будем ждать отчета правительства, и тогда может уже увидим, чем занимается это министерство", - подчеркнул он.

Кроме того, заявление Уруского создать ракетный носитель легкого класса, по словам Бортника - не первое, что вызвало волну скепсиса в экспертной среде.

"Это все равно, что вышел бы сегодня мэр Киева Кличко и сказал, что через 10 лет в Киеве будет метро - это вот такого типа заявления. Через 3 или 4 года заявит, что в Украине начнут производиться танки? Или в Украине начнут производиться вагоны для железной дороги? А может, лет через 50 у нас появится первая атомная электростанция?" - отметил он.

Напомним, бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что заявления Уруского о создании ракетного носителя в Украине демонстрируют отсутствие комплексного видения приоритетов в развитии стратегических отраслей Украины и возглавляемого им Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Ранее народный депутат Александра Устинова заявила, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности под руководством вице-премьера Олега Уруского уже около пяти месяцев не выполняет своих прямых полномочий.