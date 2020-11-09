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Абрамовский планирует производить в зоне отчуждения «зеленый» водород
08:41 09.11.2020 |
Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский считает, что Чернобыльская зона отчуждения может привлечь инвестиции в производство "зеленого" водорода и возобновляемую энергетику.
Об этом он сказал в интервью изданию "Фокус".
"В зоне отчуждения можем предоставить выгодные условия, поскольку там невысокая стоимость аренды земли, с коэффициентом 0,15 от обычной стоимости. Готовы содействовать инвесторам в Чернобыльской зоне. Это могут быть и промышленные инвестиции, например, ветровые станции, производство "зеленого" водорода", - сказал он.
Также Минприроды настроено на увеличение потоков туристов.
"С туристами вопросов нет, система посещения налажена. Мы максимально открыли доступ к зоне всем туристическим агентствам. Раньше это было сложно, была монополия. Мы ее разрушили и разрешили регистрироваться всем. Мы настроены на увеличение потока туристов, в Чернобыльской зоне есть что показать: и ландшафтные, и архитектурные объекты", - сообщил министр.
Он добавил, что будут рассматриваться возможности строительства новых туристических объектов-магнитов, в частности, предложения о строительстве транспортных объектов, например, канатной или подвесной дороги, монорельсов.
Как сообщал Укринформ, Министерство энергетики в октябре объявило тендер на проведение исследования потенциала и возможностей внедрения в Украине водородной энергетики на базе возобновляемых источников энергии.
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