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Марченко: Украина выполнила 4 из 10 из структурных маяка Меморандума с МВФ
15:57 06.11.2020 |
Министерство финансов ожидает до конца этого года транш от МВФ в рамках действующей программы stand-by, по словам министра Сергей Марченко, Украина уже выполнили 4 структурных маяка программы из 10.
Об этом Марченко заявил в интервью изданию "Минфин".
"Есть надежда, что мы получим средства еще в 2020-м, по крайней мере мы делаем все для этого возможное", - рассказал министр.
По его словам, Украина уже выполнила 4 структурных маякя программы, и выполнение еще двух - на финальной стадии.
"Мы уже выполнили четыре из десяти структурных маяков Меморандума с МВФ. Проведена работа по сокращению неработающих кредитов. К примеру, в сентябре доля проблемных кредитов (NPL) в банковском секторе уменьшилась с 48% до 45,6%. Наконец запущен рынок газа для частных потребителей , которые теперь могут самостоятельно выбирать поставщика газа.
Также выполнены задачи по реформированию таможни и налоговой - созданы единые юридические лица, усовершенствован устав НАК "Нафтогаз" и внесены изменения в положения, которым регулировались заработные платы наблюдательных советов и правлений государственных компаний. Это, кстати, было одним из проблемных вопросов, и сейчас оно снято (принято постановление КМУ от 26 октября 2020 № 996 "Некоторые вопросы оплаты труда руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики")", - отметил Марченко.
Он добавил, что выполнение еще двух структурных маяков финализируются.
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