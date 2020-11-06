Морпорты Украины в этом году увеличили обработку грузов на 1,7% - АМПУ

Портовые операторы в морских портах Украины в январе-октябре 2020 г. обработали 132, 050 млн тонн грузов, что на 2,2 млн тонн или на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ГП "Администрация морских портов Украины".

Отмечается, что за 10 месяцев 2020 г. перевалка экспортных грузов возросла до 101, 360 млн тонн (+ 3,8%), а каботажных грузов - до 2,07 млн тонн (+ 23,3%); отрицательная динамика импортных грузов - 19,97 млн тонн (-5,8%) и транзитных грузов - 8,6 млн тонн (- 6,9%).

Лидерами по объемам перевалки является руда и зерновые грузы. В указанный период, первое место занимают зерновые грузы, перевалка которых составила 39,4 млн тонн. На втором месте - руда в объеме 37, 2 млн тонн, что на 22,3% превышает аналогичный показатель прошлого года. Перевалка черных металлов выросла на 9,5% и составляет 14,05 млн тонн, масла на 4,6% в объеме 5 млн тонн, а нефти - в 2,4 раз, с объемом обработки 1,8 млн тонн.

Перевалка контейнеров достигла отметки в 869,5 тыс. TEU и превысила прошлогодний показатель на 7,1%.

Как сообщал Укринформ, морские порты Украины в 2019 году осуществили перевалку 160 млн тонн грузов, что на 18,4% больше, чем в 2018-м.