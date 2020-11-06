Морпорты Украины в этом году увеличили обработку грузов на 1,7% - АМПУ

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Морпорты Украины в этом году увеличили обработку грузов на 1,7% - АМПУ

15:54 06.11.2020 |

Экономика

 

Портовые операторы в морских портах Украины в январе-октябре 2020 г. обработали 132, 050 млн тонн грузов, что на 2,2 млн тонн или на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ГП "Администрация морских портов Украины".

Отмечается, что за 10 месяцев 2020 г. перевалка экспортных грузов возросла до 101, 360 млн тонн (+ 3,8%), а каботажных грузов - до 2,07 млн тонн (+ 23,3%); отрицательная динамика импортных грузов - 19,97 млн тонн (-5,8%) и транзитных грузов - 8,6 млн тонн (- 6,9%).

 

Лидерами по объемам перевалки является руда и зерновые грузы. В указанный период, первое место занимают зерновые грузы, перевалка которых составила 39,4 млн тонн. На втором месте - руда в объеме 37, 2 млн тонн, что на 22,3% превышает аналогичный показатель прошлого года. Перевалка черных металлов выросла на 9,5% и составляет 14,05 млн тонн, масла на 4,6% в объеме 5 млн тонн, а нефти - в 2,4 раз, с объемом обработки 1,8 млн тонн.

Перевалка контейнеров достигла отметки в 869,5 тыс. TEU и превысила прошлогодний показатель на 7,1%.

Как сообщал Укринформ, морские порты Украины в 2019 году осуществили перевалку 160 млн тонн грузов, что на 18,4% больше, чем в 2018-м.
 

ПО РУБРИКАМ

15:36 Международные резервы Украины в октябре сократились на 1,5% - НБУ

12:37 Доллар дешевеет 6 ноября в ожидании итогов выборов в США

12:26 Справочный курс гривны 6 ноября повышен на 25,57 коп до 28,1736 грн/$1

10:54 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 05.11.20

10:49 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.11.20

10:45 Остаток средств на корсчетах банков 06.11.20

10:41 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 05.11.2020

09:14 Минфин поддерживает идею об изменениях подходов в налогообложении недвижимости

08:08 Золото 6 ноября коррекционно дешевеет после роста цены на 2,7% в предыдущий день

07:55 Азиатские биржи 6 ноября торгуются без единой динамики

07:49 Фондовые индексы США 5 ноября продолжили рост

05.11 Депозитные ставки для физлиц 05.11.20

05.11 Доллар дешевеет 5 ноября на снижении спроса на надежные активы

05.11 Фондовые рынки АТР в четверг выросли, японский Nikkei достиг 2-летнего максимума

05.11 Премии по «Зеленой карте» в Украине за 9 мес. сократились на 32,1%, количество договоров - на 45,28% - МТСБУ

• дальше…

05.11 Предметный разговор после «пинка»: Удастся ли Кулебе перезагрузить отношения с Венгрией

05.11 Виталий Портников: Путину не нужен ни план, ни мир

05.11 Греция объявила национальный локдаун на три недели

05.11 Норвегия усилила коронавирусные меры, поскольку нынешних уже недостаточно

05.11 Совет ЕС и Европарламент договорились привязать выплаты из бюджета к верховенству права

05.11 ЕС утвердил условия участия третьих стран в совместных оборонных проектах

05.11 МВФ и Всемирный банк из-за коронавируса перенесли осеннюю встречу-2021 на год

05.11 Кипр усилил коронавирусные ограничения: комендантский час и обязательные маски

05.11 Наследники «халифата»: главное о терроризме в Европе

04.11 Парламент Британии поддержал новый «локдаун» для Англии

04.11 Из-за коронавируса в Италии вводится комендантский час

04.11 Вступил в силу выход США из Парижского соглашения по климату

04.11 В Турции оштрафовали Facebook, Twitter и другие соцсети

04.11 Одновременно с выборами президента два штата США легализовали марихуану

04.11 Выборы в США: Трамп лидирует во всех шести ключевых штатах

• дальше…

05.11 В Киеве построят 11 многоуровневых транспортных развязок

04.11 Аренда жилья в Киеве дорожает, хотя спроса нет

04.11 В Украине введут систему качества дорожного покрытия

04.11 ОТГ смогут сдавать в аренду земли, которые получат от государства - Лещенко

04.11 ОТГ станут распорядителями свыше 2 миллионами гектаров госземель - Лещенко

03.11 Водители будут ездить медленнее. Вступили в силу новые дорожные стандарты

30.10 Криклий представил шесть автомобильных дорог для передачи в концессию

30.10 СБУ блокировала создание фейкового «Хмельницкого горсовета»

29.10 В Украине начала работу первая миссия ЕС для подготовки «промышленного безвиза»

28.10 Правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря

28.10 Суд Амстердама удовлетворил иск Украины об отводе судьи по делу о «скифском золоте»

28.10 Тарифы на парковку автомобилей в Украине станут более гибкими

28.10 Градостроительный кадастр Киева начал выдачу выписок онлайн

28.10 В Киеве лишь одна станция метро осталась без 4G

27.10 Феодализм или сепаратизм на Николаевщине и Сумщине: Как опрос Зеленского создал прецедент для махновщины

• дальше…

12:14 Верховная Рада или Конституционный суд. Кого первым распустит Зеленский

11:26 Скрытая коалиция под бюджет: Зачем «Батькивщина» повторяет политические кульбиты Ляшко

05.11 Судьба Кабмина и новое большинство в Раде. Короткие выводы из голосования за бюджет

05.11 Предметный разговор после «пинка»: Удастся ли Кулебе перезагрузить отношения с Венгрией

05.11 Виталий Портников: Путину не нужен ни план, ни мир

05.11 Президентский законопроект о судоустройстве направлен на повторное первое чтение

05.11 Обмен имитациями: Почему новый план Кравчука — не новый, а выборов в ОРДЛО весной не будет

05.11 Разведение сил: Что за новые «зоны безопасности» согласовали на Донбассе

05.11 Кравчук предлагает демилитаризировать ОРДЛО в начале 2021 года, чтобы 31 марта 2021 года провести там местные выборы

04.11 Пять сценариев для Зеленского. От переговоров с Порошенко до локдауна КС

04.11 Виталий Портников: Может ли Зеленский просто распустить парламент указом, как он это уже делал в 2019 году в нарушение закона?

04.11 Тимошенко, Тарута и еще 48 депутатов обжаловали в КСУ назначение членов НКРЭКУ

04.11 КС планирует признать неконституционной земельную реформу - СМИ

04.11 Виталий Портников: Зеленский - дутый, картонный популист. К тому же он сдувается

04.11 Послы G7 обсудили с Порошенко ситуацию с КС, результаты местных выборов и борьбу с COVID-19

• дальше…

10:01 В следующее десятилетие Bentley обещает въехать исключительно на электротяге

09:55 SpaceX успешно запустила спутник GPS III для космических сил США

09:37 Власти США конфисковали связанные с Silk Road биткоины на более чем $1 млрд

05.11 Mercedes-Benz V-Class получил пневматическую подвеску

05.11 Ford намерен сделать электромобили бюджетными

05.11 Китайский производитель электромобилей обогнал BMW по капитализации

04.11 2,7 секунды до «сотни» и 715 сил: представлен родстер Ares S1

04.11 Китайцы будут продвигать замену аккумуляторов в электромобилях вместо зарядки во всём мире

03.11 Walmart отказалась от использования роботов в своих магазинах

03.11 MINI представила «раллийную» версию обновленного Countryman

03.11 Warcraft и Starcraft на смартфонах: Activision Blizzard хочет запустить все свои франшизы на мобильных устройствах

03.11 Китай представил грандиозный план по отказу от автомобилей с ДВС к 2035 году

03.11 Ford раскрыл стоимость автопилота, который позволит убирать руки с руля

02.11 Porsche раскрыла характеристики самой мощной Panamera

02.11 Disney разработала робота, который способен воспроизводить человеческий взгляд

• дальше…

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно