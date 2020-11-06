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Госгеонедра анонсирует аукционы на 13 участков с полезными ископаемыми
15:46 06.11.2020 |
Государственная служба геологии и недр Украины начала восьмой аукцион по продаже специальных разрешений, который состоится 23 декабря 2020 года, и предложила тринадцать участков с залежами янтаря, золота, марганцевых руд, подземных вод, каолина, опоки.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр.
Отмечается, что инвесторам предложены: Песецкий участок (скважина № 1-ПР) - подземные воды, участок «Магнум» - подземные воды, участок «Клесов - 2» - янтарь, Новосанжарское-3 месторождение - подземные питьевые воды, участок «Орепы» - коалин щелочной, участок «Нетреба» - янтарь, участки «Лопатичи-1» и «Лопатичи-2» - янтарь, Покровский участок - марганцевые руды, Желтоводская площадь - руда золотая, Терновский участок - опока, скважина 189 в с.Сливино - подземные воды, участок «Тучинский» - питьевые подземные воды.
Электронные торги по 13 объектам состоятся 23 декабря.
Также в этом году инвесторам предложат еще около 50 участков на следующие электронные торги, результаты которых будут известны уже в 2021 году.
Глава Госгеонедр Роман Опимах отметил, что благодаря прозрачным аукционам, служба в течение года привлекла в госбюджет Украины около 800 миллионов гривень, а стоимость лицензий во время конкуренции между потенциальными инвесторами в среднем выросла в 15 раз.
Как сообщал Укринформ, 27 октября 2020 года вступило в силу постановление Кабмина от 23 сентября 2020 г. №993 о порядке продажи спецразрешений на пользование недрами на электронных аукционах на постоянной основе.
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