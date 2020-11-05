Счетная палата ставит под сомнение рост ВВП на 4,6% в следующем году

Счетная палата считает, что рост экономики в размере 4,6%, которое закладывается в проект государственного бюджета на 2021 год, является достаточно оптимистичным.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом сказал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя презентацию проекта государственного бюджета на 2021 год.

"Правительство прогнозирует рост экономики на 4,6%, это достаточно оптимистично. Учитывая сложившуюся ситуацию, есть риски, что такого не будет достигнуто", - сказал Пацкан.

Свое мнение он аргументировал, в частности, карантинными ограничениями, которые продлятся до конца 2020 года, и рецессией в промышленности.

"Статистика показывает увеличение количества больных коронавирусом. Продолжается рецессия в промышленности и других отраслях, также уменьшилось кредитования экономики, существенно сократились капитальные поступления. Все это приведет к непоступлению доходов бюджета в запланированных объемах", - предостерег руководитель Счетной палаты.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 5 ноября рассматривает проект государственного бюджета на 2021 год в первом чтении.

Депутаты предоставили более 2 тыс. предложений в проект госбюджета-2021. Также было предложено увеличить расходы на 20 млрд грн.