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Минюст планирует до конца года выставить на продажу первые три тюрьмы
16:51 05.11.2020 |
Министерство юстиции намерено до конца года выставить на продажу первые три тюрьмы - в Киевской области, в центре Львова и в Одессе.
Как передает Укринформ, об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в программе "Право на право" на телеканале "Дом".
По ее данным, стоимость только одной тюрьмы под Киевом превышает 200 млн грн.
"Мы рассчитываем на то, что будут реальные торги, что инвесторы заинтересуются такой инфраструктурой для будущих проектов, поэтому цена еще возрастет во время аукциона", - акцентировала Высоцкая.
Также она заверила, что дешевле определенной балансовой стоимости объект не продадут.
"Мы еще не продали ни одной тюрьмы. Этот процесс не такой легкий, как кажется. Впервые в Украине такие инфраструктурные объекты выставляются на продажу. И технически подготовить документы оказалось не так просто, как мы планировали", - отметила заместитель главы Минюста.
Кроме того, она добавила, что "мы считаем затраты государства, поэтому если, например, Черниговская колония наполнена на 18%, то содержать всю колонию из-за того, что там есть швейное производство - нецелесообразно». Государству будет выгоднее ее закрыть и перевести женщин в другую колонию, объяснила Высоцкая.
"Все, что делает новая команда Министерства юстиции Украины, сначала воспринимается неоднозначно и критикуется. Критикуют и наши проекты-распродажи тюрем, и проект "Платные камеры". Но мы продаем только избыточное имущество, которое не используется, для того, чтобы оптимизировать затраты", - подчеркнула она.
Как сообщалось, по данным Минюста, в Украине насчитывается 27 законсервированных тюрем, которые не используются последние два года, поэтому их планируют выставить на продажу.
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