Рада приняла законопроект о госбюджете на 2021 год в первом чтении

Верховная Рада приняла Постановление о выводах и предложениях к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год", таким образом законопроект о госбюджете принят в первом чтении.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего постановления №4000-п проголосовали 275 народных депутатов.

Постановлением одобрены Бюджетные выводы и предложения народных депутатов к проекту закона о госбюджете на 2021 год.

Кабинету министров поручено подготовить проект госбюджета ко второму чтению в соответствии с Бюджетными выводами Верховной Рады и подать его на рассмотрение парламента двухнедельный срок.

Согласно приложению к постановлению, депутаты, среди прочего, предлагают увеличить в госбюджете расходы по программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" на 500 млн грн, расходы на развитие Госпродпотребслужбы - на 635,36 млн грн.

Депутаты также поручили увеличить финансирование заграничных дипломатических учреждений Украины на 943,18 млн грн.

Кроме того, Кабмину поручено предусмотреть финансирование в сумме 110 млн грн на "Создание центров креативной экономики", а также 1,51 млрд грн - на "Создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в Национальном институте рака".

Депутаты также поручили выделить 4,5 млрд грн на развитие аэропортов, в том числе 1,5 млрд грн - на проектирование и строительство аэродрома в аэропорту "Днепропетровск".

Кроме того, поручено предусмотреть расходы по новой программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий" в сумме 7,36 млрд грн, уменьшив расходы по программе "Государственный фонд регионального развития" на 3,18 млрд грн.

Как сообщалось, кроме того, ко второму чтению Бюджетный комитет предлагает увеличить сумму отчислений от Национального банка, заложенную в проект государственного бюджета на 2021 год, до 45 млрд грн с 33 млрд грн, в то же время Нацбанк прогнозирует отчисления на уровне 22,6 млрд грн.

В свою очередь Национальный банк предупредил о риске недофинансирования доходов госбюджета на 2021 год на уровне 65 млрд грн из-за завышенных макроэкономических прогнозов.

Напомним, Кабинет министров 14 сентября подал в Верховную Раду проект госбюдежета на 2021 год, который предполагает рост доходов на 9,4% по сравнению с госбюджетом 2020 года - до 1,07 трлн грн, расходов - на 5,1% дл 1,35 трлн грн. Дефицит бюджета составит около 270 млрд грн или 6% ВВП.

При расчетах Минфин исходил из прогноза роста ВВП Украины в 2021 году на 4,65% при инфляции 7,3% и средней зарплате 13,6 тыс. грн. Средний за год курс гривни, заложенный в госбюджет, составляет 29,1 грн/$.