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Прозорро запустило систему электронного документооборота
12:48 05.11.2020 |
Отныне органы власти, заказчики и поставщики могут отправлять официальные письма в государственное предприятие "Прозорро" через систему электронного документооборота.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на странице "Прозорро" в Фейсбук.
"Больше не нужно покупать бумагу, печатать письмо на принтере, облизывать конверт и ждать, пока письмо придет по почте. Лучше - воспользоваться системой электронного документооборота Prozorro", - говорится в сообщении.
"Прозорро" также создало инструкцию, как подать официальное письмо с помощью системы электронного документооборота.
Для этого войдите в систему с помощью КЭП, Mobile ID или через учетную запись организации, создайте соглашение и предоставьте доступ к ней контрагенту - ГП "Прозорро"; загрузите документ к соглашению и наложите свою квалифицированную электронную подпись.
Ответ от "Прозорро" придет по электронной почте, по которой тот, кто обращался, зарегистрировал свою организацию. Прочитать ответ можно будет в системе ЭДО, перейдя по предоставленной ссылке.
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