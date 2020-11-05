Прозорро запустило систему электронного документооборота

Отныне органы власти, заказчики и поставщики могут отправлять официальные письма в государственное предприятие "Прозорро" через систему электронного документооборота.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на странице "Прозорро" в Фейсбук.

"Больше не нужно покупать бумагу, печатать письмо на принтере, облизывать конверт и ждать, пока письмо придет по почте. Лучше - воспользоваться системой электронного документооборота Prozorro", - говорится в сообщении.

"Прозорро" также создало инструкцию, как подать официальное письмо с помощью системы электронного документооборота.

Для этого войдите в систему с помощью КЭП, Mobile ID или через учетную запись организации, создайте соглашение и предоставьте доступ к ней контрагенту - ГП "Прозорро"; загрузите документ к соглашению и наложите свою квалифицированную электронную подпись.

Ответ от "Прозорро" придет по электронной почте, по которой тот, кто обращался, зарегистрировал свою организацию. Прочитать ответ можно будет в системе ЭДО, перейдя по предоставленной ссылке.